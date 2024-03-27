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LPGA洛杉磯錦標賽 獎金增至375萬元

記者啟鉻／洛杉磯報導
來自台灣的華人企業家夫婦王文祥（右）、王范文華。（記者啟鉻／攝影）
來自台灣的華人企業家夫婦王文祥（右）、王范文華。（記者啟鉻／攝影）

2024美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）洛杉磯錦標賽獎金提高至375萬元。這是來自台灣的華人企業家王文祥（Walter Wang）、王范文華（Shirley Wang）夫婦分別作為JM Eagle和 Plastpro兩家公司所有人，致力推動女子高爾夫球運動，將賽事冠名贊助獎金於上一年翻倍後至300萬元後，今再次加碼提升獎金標準。同時，Plastpro還將贊助來自全球144名參賽球員的免費住宿。

在25日上午在LAX附近Topgolf舉辦的記者會上，王文祥、王范文華夫婦向眾多媒體宣布了這一消息。隨著2024 JM Eagle LA錦標賽增加至375萬元，LPGA巡迴賽球員現在整個2024賽季中競爭的總獎金超過1億2000萬元。其中有11場非大賽賽事的獎金超過300萬元，而上年達到該獎金標準的賽事只有五場。

除了提升錦標賽獎金外，Plastpro將為144名球員提供位於好萊塢的一流酒店的免費住宿，還有整個比賽期間的免費接送服務。賽事將於4月22日至4月28日，在具有百年歷史的威榭爾鄉村俱樂部（Whilshire Country Club ）舉行。

據了解，LPGA在2023年新賽季引入「洛杉磯錦標賽」（LA Championship），為期四天。冠名贊助商就是華人企業家王文祥、王范文華夫婦，賽事冠名為JM Eagle洛杉磯錦標賽，總獎金額從原來150萬元，提高至300萬元。

王文祥表示，對該項賽事共有五年冠名贊助期。2023年將賽事總獎金翻倍，而今年當然希望做的更好一些。鼓勵更多選手來參加LA錦標賽。更重要的是來自台灣的中國人在洛杉磯創業生活，總是要對社會有所奉獻，贊助這項賽事就是一個貢獻。首先高爾夫球競技是一項很好健身運動，尤其可以鼓勵更多年輕人、孩童參與。

王范文華也表示，通過贊助賽事，可以提高女子選手獲得獎金標準。一直以來，職業高爾球男子選手的獎金比女子選手高出很多，為了吸引更多女子選手參加，就需要幫助她們提高生活品質。現在欣喜地看到，不少女子選手參加高爾夫球比賽，而且取得不錯的成績，希望通過贊助推動女子高爾夫球運動的水平。

洛杉磯 華人 好萊塢

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