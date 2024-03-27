34家酒店員工 時薪加10元 漲幅達50%

代表數萬名洛杉磯酒店員工的Unite Here Local 11工會成員，自去年暑假起便陸續罷工以贏得訴求。(KTLA 5）

洛杉磯福斯電視台（FOXLA）報導，代表南加州和亞利桑納州3萬2000名酒店工作人員的Unite Here Local 11工會25日宣布，工會成員以壓倒性多數投票通過一份為期四年的新合約，34家酒店員工每小時工資將增加十元，新合約還將大幅提高他們的福利與權利。

工會表示，酒店員工去年夏天決定採取行動後，實現所有訴求目標。根據新合約，飯店員工薪資調漲後，將比現在的平均薪資高出40%至50%，這讓他們得以繼續在工作地點附近居住。員工也將持續替自己和家人獲得低成本健康保險，員工也可擁有公平的工作量、退休金 和疫情前人員配置保障等。

Unite Here Local 11表示，新合約將至2028年1月止，這也讓他們有機會在洛杉磯迎接2028年夏季奧運之際，再訂定新協議。

在洛杉磯國際機場 喜來登酒店（Sheraton Gateway LAX hotel）工作22年的前台員工桑切斯（Ana Sanchez）在25日記者會上表示，「我知道自己將能有尊嚴的退休。」在洛杉磯市中心JW萬豪酒店（JW Marriott）工作14年的服務員門多薩（Brenda Mendoza）讚揚這份新協議，稱「這會讓我們安心。」Unite Here Local 11聯合主席彼得森（Kurt Petersen）也讚揚酒店員工的韌性。

工會官員稱新合約是個「勝利」。然他們強調，其他數十家酒店工作仍有待完成，包括Hotel Figueroa、Hotel Maya、Doubletree Downtown LA等，這些酒店員工持續罷工 。近期Proper Santa Monica、Hotel June、San Pedro Doubletree和Proper Downtown LA員工也加入罷工行列，呼籲抵制舊合約。