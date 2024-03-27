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加州學術10項全能賽 阿罕布拉高中勇奪第3名

洛杉磯訊
阿罕布拉高中學術十項代表隊員們捧著獎盃咬著獎牌慶祝勝利。(AUSD學區網頁)
阿罕布拉高中學術十項代表隊員們捧著獎盃咬著獎牌慶祝勝利。(AUSD學區網頁)

2024年加州學術十項全能州錦標賽（California Academic Decathlon）24日在聖克拉拉縣萬豪酒店落幕，來自華人社區的阿罕布拉高中代表隊（Alhambra High School）贏得第三名季軍 ，該隊以華裔學生為主。

此外，來自洛杉磯Woodland Hills 地區的El Camino Real Charter特許高中，贏得了過去5年來的第三屆加州學術十項全能州冠軍，將代表加州參加4月25日至27日在賓州匹茲堡舉行的2024學術十項全能全美競賽(USAD)，捍衛加州連續保持20年全國冠軍的輝煌紀錄。

阿罕布拉聯合學區教育總監Denise Jaramillo博士指出，「我為2024年阿罕布拉高中（AHS）學術十項全能團隊感到自豪。他們是一群前途無量的年輕人，他們個人努力工作，並作為一個團隊互相支持。在他們出色的教練桑切斯指導下，團隊在激烈的競爭水平中表現如此出色理所當然。我們整個學區有很多值得慶祝的事情。」

阿罕布拉高中校長弗格森（Diana Diaz-Ferguson）說，阿罕布拉高中學術十項全能代表隊，是一群由才華橫溢的年輕領袖組成的多元化的團隊。我為這支隊伍和他們的教練桑切斯先生感到非常自豪，他帶領學生取得了出色的成績。

其他參加今年全國競賽的加州團隊，包括洛杉磯Tarzana區的Sherman Oaks高中隊和桑格的Hallmark高中隊。同時，洛杉磯的格拉納達山特許高中、弗雷斯諾縣大學高中和赫米特西部中心學院，也將代表加州參加線上USAD全國競賽。

加州學術十項錦標賽，阿罕布拉高中隊贏得第三名季軍。(AUSD學區網頁)
加州學術十項錦標賽，阿罕布拉高中隊贏得第三名季軍。(AUSD學區網頁)

加州 阿罕布拉 洛杉磯

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