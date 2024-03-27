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垃圾掩埋場開發案停滯 罷免吳桐淮理由之一

本報記者／洛杉磯報導
市議員吳桐淮(左二)2019年陪同加州財務長馬世雲(右二)考察BKK垃圾掩埋場開發項目。(吳桐淮提供)
市議員吳桐淮(左二)2019年陪同加州財務長馬世雲(右二)考察BKK垃圾掩埋場開發項目。(吳桐淮提供)

西柯汶那市部分居民發起對華裔市議員吳桐淮（Tony Wu ）罷免行動。罷免支持者批評的目標之一，是吳桐淮上任後積極推動的BKK垃圾掩埋場開發案。吳桐淮表示，這項開發案並沒有停止，他對這個項目作出過承諾，就絕不會「擺爛」。

吳桐淮說，當初設立BKK垃圾掩埋場開發案時， 業者希望投資，而且也積極推進，但後來因故中斷，加上受疫情影響，中美關係惡化，便無法繼續該項目的建設。不過，該開發案並未停止，仍在持續推動中。他承諾這個項目涉及城市未來發展，不會停止開發，這個項目更不會「擺爛」的。

吳桐淮表示，上一個業者無法繼續投資，可以尋找下一個投資商。他說，現在已有不少投資商對該項目感興趣。但該項目涉及環保問題，需要州府至少八個部門的審批才能獲准，並非易事。

據了解，吳桐淮自2015年就職市議員後，為城市發展大局，開始推進市區南部BKK垃圾掩埋場開發案。該項目占地近600畝，一直受到居民關心。上世紀60年代初至80年代中期，這裡曾被用來掩埋有毒廢料。80年代後期，在居民的強烈抗議和投訴後，這裡改為接受居民垃圾，並於上世紀90年代末徹底關閉。

該開發案最初設立時，業者有意投資2億元將BKK垃圾掩埋場開發為有跑馬場、豪華酒店、人工湖、綠色溫室的遊樂場。雖然也有部分居民反對，擔心污染及環境問題，但吳桐淮表示，城市市區有垃圾掩埋場，就難有進一步發展繁榮機會。

投資 罷免 疫情

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