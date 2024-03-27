罷免吳桐淮 西柯汶那市府准徵集簽名 吳：理由無根據

市議員吳桐淮(左)在活動上與工作人員合影。(本人提供)

據「聖蓋博 論壇報」（SGV Tribune）報導，洛杉磯縣西柯汶那市（West Covina）部分居民在今年初發起罷免 華裔市議員吳桐淮（Tony Wu）行動。最新消息稱，罷免行動已經獲得市府書記官辦公室批准，進入下一步收集選民簽名。吳桐淮日前對本報表示，對他罷免案是不可能成立的。

吳桐淮表示，罷免案推動者們提出的所謂事實皆無根據。他說，他所在市議員選區是第五選區。罷免案支持者們需要在他所在選區內收集選民簽名，且需要在六個月內收集20%的選民簽名支持罷免。在第五選區，合格登記選民約1萬5000人，也有是說要收集至少2500個簽名。這些簽名還需經過州政府選務部門認證，才能將被罷免者放在下次選舉選票上，再由選民投票 決定是否罷免這位民選官員。他有信心地表示，這個罷免案是不會成立的。

吳桐淮進一步表示，這些發起罷免行動的人，都是經常在市議會上批評施政的失意政客，一些人懷有惡意。他們針對的最主要目標是西柯汶那市成立公共衛生局項目。這是吳桐淮多年來努力為該市爭取的項目，而且預計很快就會成立。他認為，擁有本市自己的公共衛生局意味著公共衛生、居民健康更有保障，一旦再次發生大規模公共衛生事件，就可以擁有更多衛生資源，以應對健康威脅。而且，他自2015年擔任市議員後，一直為了市民著想，大家有目共睹。

據報導，發起罷免吳桐淮的支持者成立組織「Tony Wu Recall」 Political Action Committee，於2月6日告知吳桐淮啟動罷免行動。組織者們表示，籌備罷免行動已經有數月時間，他們已經徵集到合格選民70人簽名，可以當面直接通知被罷免者。

該罷免組織聲稱，他們提出罷免的理由是吳桐淮擔任市議員期間存在不當和失職行為，不考慮居民的最佳利益，違反公開透明原則，試圖通過對市政法規的修改審查言論自由。同時，罷免支持者一直對吳桐淮推動的建立公共衛生局提出批評，認為對該市財政帶來壓力。此外，對他推動開發市區BKK垃圾掩埋場未果也提出批評。

吳桐淮2015年在選民支持下擔任市議員，曾擔任市長。他表示，美國是民主國家，對民選官員提出罷免是再正常不過的事情。他認為，自就任市議員以來，他一直致力於市政改革，幾年來該市發生了很大變化，也受到周邊城市稱讚。