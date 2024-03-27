電郵、短信、電話催稅 全是騙局

報稅截止日即將到來，州檢察長邦塔本周發布消費者警示，提醒民眾避免成為相關騙局的受害者。（記者劉先進／攝影）

今年報稅 截止日4月15日即將到來，州檢察長邦塔 (Rob Bonta) 本周發布消費者警示，提醒民眾避免成為相關騙局的受害者。他表示，國稅局 和加州 稅務局（FTB）只有在先試圖通過郵件聯繫民眾的情況下，才會打電話給欠稅者。合法的國稅局和州稅務局代理，不會用電話或電匯來威脅監禁或要求付款，消費者不應支付任何款項。而應通過線上查詢政府資訊直接聯繫該機構。

邦塔建議加州民眾盡早報稅，若早點報稅並拿到退稅款，就不容易被騙子騙走。採取行動保護網路安全，並瞭解免費或低成本的報稅機會。通過國稅局直接報稅試點計畫，符合條件的加州納稅人可以直接向國稅局免費申報2023年聯邦稅。

邦塔表示，希望確保加州人不會成為稅務相關欺詐或詐騙的受害者。鼓勵加州人訪問網站 oag.ca.gov/consumers，查看相關工具、提示和資源，讓報稅更輕鬆、更安全。如果認為自己是稅務相關詐騙的受害者，可錄 oag.ca.gov/report 進行舉報。

邦塔提醒說，合法的國稅局和州稅務局代理不會通過電話或電匯來威脅監禁或要求付款。切勿打開自稱來自國稅局和州稅務局的電子郵件或短信。國稅局和州稅務局不使用電子郵件、短信或社交媒體索取個人或財務資訊，或發送有關審計或退款的通知。回覆電郵、打開附件或點擊鏈接，可能會使騙子收集個人資訊或使電腦感染病毒或其他惡意軟體。為了提高安全性，建議民眾在國稅局的電子申報帳戶申請一個身份保護密碼（IP PIN）。國稅局每年都會提供一個新的身份保護密碼。

通過首次試點計畫，符合資格的加州納稅人可以直接向國稅局免費提交2023年聯邦稅表。市民可點擊網頁https://www.irs.gov/about-irs/strategic-plan/irs-direct-file-pilot，查看是否符合該計畫的條件，請點擊此處。

州稅務局的CalFile計畫允許符合條件的個人直接免費快速電子報稅。市民可登錄網址https://www.ftb.ca.gov/file/ways-to-file/online/calfile/index.asp查看。

國稅局志願者所得稅援助計畫為年收入在6萬4000元或以下的人、殘疾人和不太懂英語的人提供免費稅務幫助。老年人稅務諮詢計畫為所有納稅人，尤其是 60 歲以上的納稅人提供免費稅務幫助，專門解決養老金和退休相關問題。https://www.irs.gov/individuals/free-tax-return-preparation-for-qualifying-taxpayers。