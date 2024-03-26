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百年首見 好萊塢中國戲院開賣港點

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百年首見 好萊塢中國戲院開賣港點

記者張宏／洛杉磯報導
核桃市前市長林恩成（左一）、何惠東（左二）和TCL中國戲院老闆Elie Samaha（左三）剪彩。（記者張宏／攝影）
核桃市前市長林恩成（左一）、何惠東（左二）和TCL中國戲院老闆Elie Samaha（左三）剪彩。（記者張宏／攝影）

好萊塢地標TCL中國戲院歷經百年終於有中國美食進駐，首次允許看電影不再只有可樂爆米花，還有港式燒賣和蝦餃。「荷里活點心」（Hollywood Dim Sum）快餐店日前正式在戲院門前古蹟、中式四角亭前開業。

好萊塢的中國大戲院和中國淵源深厚，它不僅有來自中國企業的冠名，有中國明星的手腳印，如今也終於有了中國美食。其門前的中式四角亭成為港式點心的銷售窗口，並擺放著「荷里活點心」老闆、羅斯密市海港大酒樓行政主廚何惠東（Tony He）的卡通雕塑。雕塑身著白色主廚服，戴著黑框眼鏡，手持剛出籠的點心，笑迎八方來客。

中國大戲院中式四角亭門前竪立著「荷里活點心」老闆、海港大酒樓行政主廚何惠東（To...
中國大戲院中式四角亭門前竪立著「荷里活點心」老闆、海港大酒樓行政主廚何惠東（Tony He）的卡通雕塑。（記者張宏／攝影）

何惠東表示，「荷里活點心」是他正式啟動其點心連鎖快餐店的第一站，選擇在好萊塢地標建築中國大戲院作為第一家點心快餐店意義非凡。他坦言這個位置一般人很難拿下來，他很幸運通過朋友介紹，邀請TCL中國戲院老闆Elie Samaha到他位於海港大酒樓參觀，Elie很喜歡他們的美食，不僅同意合作，且給他很好的價格。他希望借助這個地理位置，讓更多來自世界各地的遊客能看到和品嚐中華美食。

他表示，希望打造全新概念精品點心連鎖餐廳，食物是傳統與現代的融合，如鬼馬炸兩、金箔蝦餃皇、黑松露燒賣、松露燒雞皇、松茸菌燉雞功夫湯等，既反映廣東菜餚的特點，又加入精緻裝飾和高質量原料。目前這裡一周七天營業，提供三種點心外賣套餐：A套有蝦餃、金箔蒸熔岩咸蛋黃、小籠包、叉燒包、黑松露鮮蝦豬肉餃子、炸餛飩，價格是20.99元；B套有黑松露鮮蝦豬肉餃子、姜雞肉鮮蝦包、蝦餃、炸芝麻球、香煎蝦肉香蘭包、炸蝦仁蛋捲，價格也20.99元；C套有香烤蘑菇酥皮、香烤蘑菇塔、蔬菜餃子、蔬菜饅頭、炸蔬菜蛋捲、芝麻球，價格是21.99元。

97歲的TCL中國大戲院終於迎來中國美食。（記者張宏／攝影）
97歲的TCL中國大戲院終於迎來中國美食。（記者張宏／攝影）

TCL中國戲院老闆Elie Samaha當天是最激動的人，他表示，中國大戲院雖有中國兩字，但是以前從未允許非零食食品進入劇院，更別提中式點心。他本人非常喜歡中國美食，一年至少會去中國兩次。但是在Tony的海港酒樓，他能吃到最好吃的點心和海鮮。他還提到，曾有許多其他國家的企業想冠名中國戲院，包括韓國的LG公司，出價更高，但這裡畢竟是中國戲院，他希望保持其中國元素，這也是為什麼「荷里活點心」可以進駐。

（從左至右依次是）前加州衆議員伍國慶、何惠東（Tony He）、亞凱迪亞市市議員...
（從左至右依次是）前加州衆議員伍國慶、何惠東（Tony He）、亞凱迪亞市市議員鄭博仁夫婦。（記者張宏／攝影）

在開業儀式上，前加州眾議員伍國慶主持開張典禮，亞凱迪亞市副市長高卿、市議員鄭博仁、蒙特利公園市議員吳紹榮、洛杉磯縣政委員巴格助理吳忠國、核桃市前市長林恩成等人出席。

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