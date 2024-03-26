曾犯酒駕州眾議員女參選人 初選領先

圖為有酒駕前科的州眾議員參選人克拉麗莎。（個人競選官網）

加州 眾議會第58選區包括河濱縣及聖伯納汀諾縣一小部分區域，在該選區兩名同為民主黨 籍的參選人競爭非常激烈，其中之一的女參選人是河濱市市議員，曾有過兩次酒駕記錄。根據近日州務卿網站顯示結果，她在初選中竟然領先對手100多票。部分選民對她的可信度和代表選區能力提出質疑。

在州眾議會第58選區，現任民主黨籍眾議員 塞萬提斯（Sabrina Cervantes）希望轉換跑道，參選加州參議員，已經進入11月決選。而塞萬提斯的胞妹、同為民主黨籍的克拉麗莎（Clarissa Cervantes）也在努力爭取姐姐塞萬提斯留下的眾議員空缺。據州務卿網站公布的初選結果，克拉麗莎在第58選區以133票領先競爭對手，也是民主黨籍的河濱市市議會議員費拉羅（Ronaldo Fierro）。第58選區包括赫汝帕谷（Jurupa Valley）、大坪市（Grand Terrance）以及河濱縣部分區域，還有科洛那（Corona)、東谷市（Eastvale）。

然而克拉麗莎以往的的兩次酒駕事件，成為競選對手們攻擊的焦點，引發廣泛議論。克拉麗莎是現任河濱市市議員，她在2023年8月承認犯有酒駕輕罪，這是她在2014年以來的第二次酒駕定罪。值得關注的是，在她第二次因酒駕被捕的42天前，她第一次酒駕定罪竟然被撤銷。在她競選州眾議員過程中，社區出現一系列反對她的傳單，稱她是不負責任和不誠實的人，甚至一則反對她的電視廣告展示了她因酒駕被警方拘捕的畫面。