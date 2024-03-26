我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百年首見 好萊塢中國戲院開賣港點

川普資產淨值暴衝到65億美元 首次躋身彭博全球前500大富豪

洛縣羅蘭岡華資建案獲准 含2套可負擔房

記者王若然／洛杉磯縣報導
這處建案位於羅蘭岡18002 Colima Road，目前該地為一塊空置的土地。（谷歌地圖）
這處建案位於羅蘭岡18002 Colima Road，目前該地為一塊空置的土地。（谷歌地圖）

在19日的洛杉磯縣縣政委員例會上，五位縣政委員一致通過了一項位於羅蘭岡（Rowland Heights）縣屬地的新建案。該建案開發商為華資企業Tsai Capital, LLC.，建成後將提供17套康斗屋，其中兩套為可負擔房屋。

根據洛杉磯縣政府網站，這處建案位於羅蘭岡18002 Colima Road，目前該地為一塊空置土地。該建案將建成17個單位的聯排康斗屋，每套房屋為三層，高度35呎，共有五排建築。其中，15個單位為市場價，另外兩套為可負擔住房，提供給中等收入家庭，即該地區收入平均中位數（Average Median Income，AMI）的120%。

該建案占地約1.2英畝，將包含39個停車位。其中34個為有遮蔽的住戶停車位，每個住戶單位有兩個停車位，另外有五個沒有遮蔽物的停車位，供訪客使用。此外，還有13個自行車位。

該建案開發商Tsai Capital, LLC.多年前就向洛杉磯縣政府提出建案申請，建案經過幾年的修改和調整，終於在近日通過。建案中曾經的爭議點包括房屋預留區域與馬路距離過短問題，另有反對者認為該鐵門社區會增加社區之間的距離感，並要求其中一套可負擔房屋降為低收入家庭可負擔房屋等。經協商後，該建案建商取消了鐵門封閉式社區的設計，但拒絕將其中一套中等收入的可負擔房屋降為低收入。

從地理位置上看，這處建案靠近60號公路，位於羅蘭岡繁華的Colima大街上，位置十分優越。這條路上不僅有各類中餐、韓餐，距離99大華超市、168超市、大中華超市等也僅有幾個路口。該處建案距離工業市好市多（Costco）也僅有幾分鐘車程。此外，該建案位於教學質量優越的羅蘭岡聯合學區界內，很適合有學齡兒童的家庭居住。

該建案在洛杉磯縣縣政委員會上通過後，縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）發布聲明，「我很高興這處建案得以批准，該建案將使一片廢棄的空地變為生機勃勃的住房區。這項新建案將會給居民帶來住房福利，這是建立跨代財富的關鍵因素。」

洛杉磯縣縣屬地羅蘭岡，因其便利的生活環境和優良的學區，近幾年受到很多華人的青睞。又因此地房地產市場庫存量少，買家競爭十分激烈。根據房地產網站Redfin，該地區2月的房屋交易中間價為83萬。在最近的兩筆交易中，一棟三室兩廳，1750平方呎的房子，接到一個85萬的買家出價，但最後賣家並未接受，該房子最終以100萬全現金成交。

洛杉磯 羅蘭岡 低收入

上一則

洛城華超這款水果瘋搶 有人一口氣買了10多個

下一則

金氏牙科 經驗豐富價格實惠/先進植牙技術

延伸閱讀

「經文盃」高爾夫球邀請賽4月23日開賽

「經文盃」高爾夫球邀請賽4月23日開賽
孩子學京劇「是藝術也是教科書」 加州少兒京劇學校培養尊師重道價值觀

孩子學京劇「是藝術也是教科書」 加州少兒京劇學校培養尊師重道價值觀
Grand Seiko全新SBGW313腕錶 體現日式美學

Grand Seiko全新SBGW313腕錶 體現日式美學
僑界年度「登山健行」10日登場 沿途有趣味尋寶遊戲

僑界年度「登山健行」10日登場 沿途有趣味尋寶遊戲
羅蘭岡生態地建密集住宅？居民反彈：破壞環境

羅蘭岡生態地建密集住宅？居民反彈：破壞環境
美威律師專精車禍 賠償額度高達64%

美威律師專精車禍 賠償額度高達64%

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11
47歲的聖伯納汀諾縣的勝利谷（Victorville）居民Samuel Pasillias。（河濱市警局）

南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

2024-03-20 14:46
在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Rickey Bright）

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

2024-03-25 20:00
棉花糖葡萄，也被稱為Cotton Candy葡萄，是一種特殊培育出來的葡萄品種，因其獨特的棉花糖甜味得名。這款葡萄顏色偏綠，果粒較大，仿佛在吃棉花糖一樣。（記者張庭瑜/攝影）

好市多兩款葡萄瘋搶 荔枝口味棉花糖般香甜

2024-03-23 20:30

超人氣

更多 >
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍