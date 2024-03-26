洛縣羅蘭岡華資建案獲准 含2套可負擔房

這處建案位於羅蘭岡18002 Colima Road，目前該地為一塊空置的土地。（谷歌地圖）

在19日的洛杉磯 縣縣政委員例會上，五位縣政委員一致通過了一項位於羅蘭岡 （Rowland Heights）縣屬地的新建案。該建案開發商為華資企業Tsai Capital, LLC.，建成後將提供17套康斗屋，其中兩套為可負擔房屋。

根據洛杉磯縣政府網站，這處建案位於羅蘭岡18002 Colima Road，目前該地為一塊空置土地。該建案將建成17個單位的聯排康斗屋，每套房屋為三層，高度35呎，共有五排建築。其中，15個單位為市場價，另外兩套為可負擔住房，提供給中等收入家庭，即該地區收入平均中位數（Average Median Income，AMI）的120%。

該建案占地約1.2英畝，將包含39個停車位。其中34個為有遮蔽的住戶停車位，每個住戶單位有兩個停車位，另外有五個沒有遮蔽物的停車位，供訪客使用。此外，還有13個自行車位。

該建案開發商Tsai Capital, LLC.多年前就向洛杉磯縣政府提出建案申請，建案經過幾年的修改和調整，終於在近日通過。建案中曾經的爭議點包括房屋預留區域與馬路距離過短問題，另有反對者認為該鐵門社區會增加社區之間的距離感，並要求其中一套可負擔房屋降為低收入 家庭可負擔房屋等。經協商後，該建案建商取消了鐵門封閉式社區的設計，但拒絕將其中一套中等收入的可負擔房屋降為低收入。

從地理位置上看，這處建案靠近60號公路，位於羅蘭岡繁華的Colima大街上，位置十分優越。這條路上不僅有各類中餐、韓餐，距離99大華超市、168超市、大中華超市等也僅有幾個路口。該處建案距離工業市好市多（Costco）也僅有幾分鐘車程。此外，該建案位於教學質量優越的羅蘭岡聯合學區界內，很適合有學齡兒童的家庭居住。

該建案在洛杉磯縣縣政委員會上通過後，縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）發布聲明，「我很高興這處建案得以批准，該建案將使一片廢棄的空地變為生機勃勃的住房區。這項新建案將會給居民帶來住房福利，這是建立跨代財富的關鍵因素。」

洛杉磯縣縣屬地羅蘭岡，因其便利的生活環境和優良的學區，近幾年受到很多華人的青睞。又因此地房地產市場庫存量少，買家競爭十分激烈。根據房地產網站Redfin，該地區2月的房屋交易中間價為83萬。在最近的兩筆交易中，一棟三室兩廳，1750平方呎的房子，接到一個85萬的買家出價，但最後賣家並未接受，該房子最終以100萬全現金成交。