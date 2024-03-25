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春假+通膨 洛杉磯縣油價今年首破5元

洛杉磯訊
根據AAA數據，洛杉磯縣平均汽油價格已突破5元。（Unsplash)
根據AAA數據，洛杉磯縣平均汽油價格已突破5元。（Unsplash)

根據美國汽車協會（AAA）最新數據，23日，洛杉磯縣每加侖普通汽油的平均價格攀升至5.02元，較2月上漲約23美分，比加州平均價格高出約4美分。這是自2023年11月下旬以來，洛杉磯縣每加侖汽平均油價首次突破5元大關。

該趨勢與全國行情同步, 全國汽油價格自2月以來每加侖的價格上漲約27分，至3.53元。由於稅收原因，加州的居民通常支付全國最高的天然氣價格。 根據美國石油協會的數據，該州每加侖汽油的州稅和聯邦稅平均成本約為81分。

加州人平均支付的每加侖汽油價格為4.98 元，位列全國首位。夏威夷以4.70元排名第二，華盛頓以4.41元排名第三。科羅拉多州的平均價格最便宜，為每加侖3.07美元，其他兩個最便宜的州分別是密蘇裡州的3.09元，和德州的3.17元。

其他因素也影響加油站的價格，例如頑固的通膨率。 美國勞工部表示，1月至2月消費者物價指數（CPI）上漲 0.4%，涉及天然氣、食品、能源和航空價格等。此外，冬季到春季的過渡也對汽油價格產生影響，隨著許多孩子放春假，更多的家庭開始旅行。

AAA表示，隨著春假季節臨近，從歷史數據來看，需求將增加，3、4 月的汽油價格會上漲。此外，隨著氣溫上升，公路旅行也會增多。

不過，儘管汽油價格正在攀升，但仍低於洛杉磯縣居民2023年9 月支付的價格，當時每加侖普通汽油價格超過6元。

油價 加州 洛杉磯

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