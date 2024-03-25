我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社群博主吹捧改善失眠、便秘 保健品掀補鎂潮

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

洛縣零元保釋實施半年 再犯率低

編譯胡立宗／綜合報導
獲得零元保釋的人，再犯率很低。（洛縣警局提供）
獲得零元保釋的人，再犯率很低。（洛縣警局提供）

洛杉磯縣「零元保釋」新制2023年10月1日實施，至今約滿半年。這項飽受警察與政客批評的政策執行情況到底如何？南加新聞集團整理洛縣高等法院的公開資料後發現，最初的三周內，被捕的435人中無保釋放（zero bail），只有兩人再遭逮捕；之後1000多人無保釋放，再犯者同樣很少。

目前的數據似乎已經可以推翻各方先前的質疑，零元保釋並未引發新一波的犯罪潮，顯示輕微、非暴力的違法者，再經過法官仔細審查後，再犯的機率極低。但另一個現象卻引發法庭觀察團體的擔憂，亦即零元保釋的效力似乎持續降低，實施前三周的零元保釋率達27%，但現在只剩10%，法官依照經驗的裁量習慣似乎又回來了。

就洛縣高等法院部分，CEO David Slayton表示，既然可能再犯的人都已經被法官裁定繼續羈押了，無保釋放的人再犯率自然降低，正如數據所顯示的，因此「零元保釋是項重大變革，經過數十年的努力，終於可望獲得社會認可」。無保釋放的適用對象為，持有毒品、輕微竊盜、非法入侵，只要他們承諾後續都會出庭就能釋放；輕罪在警局完成登記後，如果做出同樣保證，也能無保釋放。

零元保釋的開端是高等法院法官Lawrence Riff的一項判決。在Urquidi v. Los Angeles案中，他裁定因為嫌犯窮到繳不出保釋金而必須被監禁至提審，已然違反憲法的無罪推定精神。同時，在Urquidi案裡的嫌犯，最後都被法院認定無罪。因此雖然零元保釋的阻力極大，最後還是上路了。

實施後的關鍵數據如下：2023年10月至12月，2萬962人被捕。無保釋放的682人（3%）只有5人再犯；但936人（58%）第一次就是繳了保證金才能釋放，第二次又要靠保證金才能釋放。

CEO David Slayton強調，上述數據並非在說零元保釋沒有風險，但卻凸顯了保釋金制度並非防止再犯的有效方式，因為「如果你真的仔細想想就會發現，最為危險的人總是能獲得金援，而這些人才是不該放回街頭的」。

但是實施半年後，法庭觀察團體開始出現新的擔憂，雖然依賴保證金的制度開始鬆動，但是零元保釋對法官的提醒與影響力卻在衰退，這從實施三周的零元保釋率達27%，但現在只剩10%就能看出。

倡議團體「La Defensa」所見的案例，還是有不少人被關到提審，但事實上四成都是可以零元保釋的。到2024年2月的紀錄顯示，9120名嫌犯中，繼續羈押的為8184人，當庭釋放的490人，警方釋放的446人，無保釋放的比例降到10%，遠低於一開始的27%。原因並不清楚，但他們猜測可能與裁量權過大，以及零元保釋對法官的影響力逐漸衰退。

洛縣 CEO 南加

上一則

3萬株鬱金香 南加迪斯康索花園將全面綻放

下一則

洛城新語╱「可以交換名片嗎？」

延伸閱讀

紐約市新年謀殺案男嫌被捕 友憶死者藏族男：他樂於助人

紐約市新年謀殺案男嫌被捕 友憶死者藏族男：他樂於助人
洛縣零元保釋上路半年 未引發新一波犯罪潮

洛縣零元保釋上路半年 未引發新一波犯罪潮
付不出天價保證金？川普：手上有5億資金可用

付不出天價保證金？川普：手上有5億資金可用
反送中阻警 港青認暴動判26月

反送中阻警 港青認暴動判26月
紐約客談／南轅北轍的保釋改革

紐約客談／南轅北轍的保釋改革
夏威夷男潑女子硫酸入獄 為了脫罪 買兇再襲擊

夏威夷男潑女子硫酸入獄 為了脫罪 買兇再襲擊

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

2024-03-17 22:30
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
2019年時，謝爾頓清出母親家土霸王家具的舊照。（Flash Shelton提供）

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

2024-03-17 20:50
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11
47歲的聖伯納汀諾縣的勝利谷（Victorville）居民Samuel Pasillias。（河濱市警局）

南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

2024-03-20 14:46

超人氣

更多 >
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑
夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」

夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」