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階進基金會慈善義診 近500人參加

記者邵敏／羅斯密市報導
眼科免費提供檢查視力、診斷眼科疾病、量身定制眼鏡等醫療服務。（記者邵敏／攝影）
眼科免費提供檢查視力、診斷眼科疾病、量身定制眼鏡等醫療服務。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人聚居城市羅斯密（Rosemead），24日舉辦大型義診活動，眼科、牙科、中西醫等多個門診的專家醫療團隊為民眾免費看病。當天就診人數眾多，約500人，包括來自遠近城市的各族裔居民。

此次義診活動由階進慈善基金會（Wealth by Health）發起，就診時間從上午9時開始。當天早上7時多，活動舉辦地羅斯密社區中心門口就已經排起長隊。主辦方介紹，排隊人數最多的時候將近五、六十人，當日前來就診患者數量遠超預期，包括預約患者400多人，無預約者100餘人。

來自蒙特利公園市（Monterey Park）的李大爺，今年83歲，當天前來看心臟科、眼科，李大爺說自己是透過世界日報的活動預告，才得知此項義診活動。「我平常預約醫生非常麻煩，每次都要等待兩三個月，我的眼睛都要等瞎了，還輪不到。」李大爺稱讚這樣的社區義診非常有意義，可以讓患者盡快了解病情，早日得到治療。

來自蒙羅維亞市（Monrovia）的林女士，帶著坐在輪椅上的朋友前來看牙。她表示，這已是自己第三次參加基金會的義診活動。林女士說，「這裡大部分醫生都可以說中文，或者志願者提供中文翻譯，我和醫生交流完全沒有語言障礙。因為朋友坐輪椅，還得到特別照顧，沒有在外面排隊。」

階進慈善基金會執行長葉品毅（Kevin Ip）表示，此次義診活動中，最熱門的是牙科和眼科，兩科各超過百名患者前來就診，牙科包括洗牙、補牙、拔牙等保健服務 ，眼科包括檢查視力、診斷眼科疾病、量身定製眼鏡等；此外，來看心臟科的病人也不少，以老年患者居多。

主辦方介紹說，當天提供就診服務的醫療隊伍陣容龐大，醫護人員共39位，來自加州多家知名醫學院、診所等，包括牙醫、藥劑師、註冊護士、針灸師、眼科醫師和驗光師等。其中深受華人歡迎的中醫門診，提供針灸、按摩、拔罐等服務，西醫則包括內科、心臟科、泌尿科、腫瘤科等。當天志工多達60餘名，眾人積極參與支持社區活動。

此外，除了眾多科目免費就診外，義診活動還提供最新的新冠疫苗、 流感疫苗、兒童常規疫苗接種。主辦方指出，接種疫苗的人並不多，截止上午11時30分，只有九人打疫苗。最近一段期間，流感、新冠患者激增，專家建議民眾，應及時接種最新版的疫苗，防患於未然。

葉品毅表示，基金會每兩個月舉辦一次大型義診活動，就診者沒有任何條件限制，全部免費提供服務，不問身分、保險。基金會的使命就是透過提供豐富的醫療資源，改善弱勢族群的健康和福祉，讓每個人都能獲得更高的生活品質。據悉，基金會計劃接下來每月一天專門提供牙科服務，同時正在考慮增加免費足科門診。

24日早上7時多，義診活動門口就已經排起長隊。（記者邵敏／攝影）
24日早上7時多，義診活動門口就已經排起長隊。（記者邵敏／攝影）
最熱門的是牙科和眼科，各超過百名患者前來就診。（記者邵敏／攝影）
最熱門的是牙科和眼科，各超過百名患者前來就診。（記者邵敏／攝影）
提供義診服務的醫療隊伍陣容龐大，醫護人員共39位。（記者邵敏／攝影）
提供義診服務的醫療隊伍陣容龐大，醫護人員共39位。（記者邵敏／攝影）

流感疫苗 華人 蒙特利公園市

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