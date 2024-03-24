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連環偷窺狂出沒 嚇壞西好萊塢婦女

洛杉磯訊
這名偷窺狂在西洛杉磯隔窗偷窺一名婦女並暴露下體。（KTLA電視台）
這名偷窺狂在西洛杉磯隔窗偷窺一名婦女並暴露下體。（KTLA電視台）

洛杉磯市警察局（LAPD）正在全力搜捕一名連環偷窺狂，該嫌犯從1月到3月間在市中心和西洛杉磯地區，參與一系列偷窺婦女並且脫褲手滛等行為。

影音來源：KTLA電視台，洛杉磯採訪中心後製

一名受害婦女回憶起她在西洛杉磯一所公寓的窗戶連續發現這名偷窺狂盯著她並暴露私處的可怕時刻。「他會退後一步，然後試圖打開這個『窗戶』（意指暴露下體），並試圖打開那個窗戶。」

第一起事件發生在3月1日午夜，這名男子悄悄進入她的房子，並在兩個不同地點暴露自己。 她表示，第一天晚上，「當我尖叫時以為他逃跑了」。 

正當以為惡夢已結束時，男子卻第二次回到了她家窗外。她回憶道，「當他第二次回來時，太陽已經升起來了」，男子睡在她未上鎖的汽車內，然後試圖打開她公寓的門窗。

調查人員認為，這名男子並非無家可歸，他一直開車前往不同地點，瞄準毫無戒心的受害者。

據悉，這名男子之前就已經出現類似行為。警方稱，1月28日午夜後不久，在西好萊塢（West Hollywood）北克羅夫特大道街區對一名女子發表了粗魯的言論，並在她面前暴露了自己，然後跟著她回家，透過窗戶盯著她看。「他坐在我家院子裡的樹上，直視著我，這讓我嚇壞了，」受害者回憶道。3月2日，他在威爾榭中區重複了類似行為。

該地區居民得知後感到不安。根據描述，嫌犯是一名白人或西裔男子，年齡在40或50歲左右，身高約5呎10吋，體重約180磅。面部特徵為深色或灰色頭髮、深色的鬍鬚和棕色眼睛。

洛杉磯 好萊塢

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