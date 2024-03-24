州府鼓勵少數族裔小企業認證

加州政府服務廳供應組負責人Danetta Jackson表示，希望州政府每年的採購和承包合同，至少有25%分享給少數族裔小企業，。（記者楊青╱攝影）

加州 少數媒體中心和加州政府服務廳正在推動AB 2019提案，鼓勵加州少數族裔小企業申請企業認證（small business certification），爭取更多政府工作合同機會和少數族裔企業優惠。

應少數族裔媒體中心邀請，加州小型企業綜合服務廳和殘疾退伍軍人企業服務業務外展聯絡辦公室（DVBE）拓展員Joann Patty向族裔社區專項介紹﻿「如何在加州註冊您的小型企業」，以確保少數族裔企業能夠充分利用加州「經濟公平為首要」的行動計畫和政策，在政府採購過程中積極參與和受益。

此前，加州政府服務廳（DGS）供應組負責人Danetta Jackson、加州少數族裔小企業任務執行小組負責人Rigina Wilson等也專題說明了AB 2019提案。

Rigina Wilson表示，加州經濟以及政府部門的供應和民生服務，嚴重依賴小企業，加州九成企業屬於小企業，但長期以來，這些少數族裔小企業均沒有明確登記為少數族裔或女性或特別性別企業，以至於白白失去很多本來應該得到的生意機會和優惠福利 。

加州DGS供應部門負責人Danetta Jackson近年在加州積極推動少數族裔小企業認證登記。她表示，聯邦和加州政府的採購和承包數額每年高達數億元，政府多年來也向少數族裔小企業、女性企業、退伍軍人企業、殘疾人企業和LGBT企業獲得採購和承包機會提供優惠政策，目前正在推動的AB2019，希望加州政府200多個部門每年的採購和承包合同，每年至少有25%分享給少數族裔小企業，所以提高少數族裔小企業的認證登記非常重要。

Joann Patty表示，通過政府認證的少數族裔企業和殘疾退伍軍人企業可獲得5%的激勵支持，另外還有貸款 以及還款時間方面及低息優惠。申請少數族裔小企業認證並不困難，政府相關網頁有專門的指導，通常一個小時即可以完成申請，然後等待政府有關部門的回應（詳情請參www.caleprocure.ca.gov或https://www.dgs.ca.gov）。

Patty介紹，少數族裔小企業首先要是獨立企業，在本領域不能占有主導地位，主要辦事處要位於加州，員工人數不能超過100人，在過去三個納稅年度平均年收入不能超過1600萬元。認證以兩年為限，兩年之後需重新認證。

以公共工程為目的的少數族裔小型企業，僱員要在200人以下，三年内年均總收入要在3800萬元以下。

對殘疾退伍軍人企業的申請，其標準與殘疾人企業不一樣。殘疾退伍軍人小企業的申請人必須要10%或以上的與服役有關的殘疾，該退伍軍人要住在加州，企業必須要有一名或多名殘疾的退伍軍人，運營企業的殘疾軍人需擁有小企業51%的股份，並且相關的業務必須要在美國。