陳法拉闖蕩好萊塢 透露從TVB轉戰歷程

陳法拉在即將上映的「哥吉拉大戰金剛2」中造型驚艷。(受訪者提供）

現年42歲的港星陳法拉從13年前離開TVB後，在美國攻讀研究生，隨後轉戰好萊塢 ，參演電影「尚氣 與十環傳奇」、HBO影集「迷離劫」等，國際知名度大漲。她參演的又一好萊塢鉅製「哥吉拉大戰金剛2」(Godzilla x Kong: The New Empire) 將於3月29日美國上映，在預告中雖然只有一秒鏡頭，但美麗的部落扮相讓許多影迷期待。

陳法拉近日接受世界日報記者專訪，分享參演這部電影的心路歷程，並袒露從TVB轉戰好萊塢的原因。

陳法拉介紹，她在電影中飾演伊維族（Iwi）的女皇，是一個不通過語言溝通的神秘角色。她最初被導演和製片找到，並得知這是一個在哥吉拉怪物宇宙中從未出現過的全新角色，導演團隊還給陳法拉展示了伊維族的世界，包括環境建築、族群文化、服裝造型等，讓她感到充滿吸引力，並答應接下這一角色。

陳法拉指出，儘管她的戲份不多，但也面臨不少挑戰，因為伊維族人不靠語言溝通，她需要運用許多想像力來詮釋這一角色。陳法拉說，儘管她的台本上有台詞，但她需要把文字語言轉換成動作和表情，與對手演員和攝影機互動，「舉例而言，如果是特寫鏡頭，她會充分調動面部和眼神，如果是中景，她會注重脖子和四肢的動作。」整個拍攝過程中，她都在深入瞭解這個角色和其所出於的世界，與扮演救世小女孩Jia的演員Kaylee Hottle及族人們都產生了深厚的感情。

回憶起在澳大利亞拍攝的過程，陳法拉說那是一段快樂的回憶，導演非常風趣，大家會一起開玩笑、唱歌等等，整個劇組總是充滿歡聲笑語。在澳大利亞，陳法拉第一次嘗試了高空跳傘，女兒米妮也一直在劇組陪伴，劇組的造型人員還專門為女兒設計了伊維族的裝扮，女兒也非常新奇與開心。

作為曾經的TVB五小花，陳法拉在中國大陸和香港 的影視界留下許多膾炙人口的作品，許多人好奇為何陳法拉突然從TVB轉戰好萊塢。對此，陳法拉表示，她沒有特意決定什麼，是個很自然的改變。她在2014年返回美國進行深造，在知名藝校茱莉亞學院（Juilliard School）攻讀戲劇碩士學位，畢業後自然而然在好萊塢接到一些合適的工作機會。同時，陳法拉仍然很期待回到亞洲，用粵語、普通話演繹更多角色。她說，「不同語言代表著我不同的部分，我認為掌握不同語言是我的一大優勢，在運用不同語言表演的過程中，我也在逐漸認識自己不同的文化身分。」