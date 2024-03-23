華語文學習中心商會專班 菁英學員展現學習熱情

「華語文學習專班」吸引10位來自多元文化背景的學員學習華語。（喜瑞都臺灣華語文學習中心提供）

洛杉磯 台美商會與「台灣華語文學習中心- 喜瑞都 中文學校」合作，在台美商會辦公室內開設「華語文學習中心商會專班」，10位來自不同族裔背景的學員齊聚一堂，展現學習華語的熱情。

學員平均年齡約40歲，包括在美國土生土長的第二代華人、韓裔 、東南亞裔、墨西哥裔及菲律賓裔等。他們是來自各行業的菁英，有地產經紀人、財務諮詢師、電腦工程師、語言治療師和藥劑師等。學員們主要因工作需要或家庭因素學習華語，希望藉此增進與台灣人的交流及了解台灣文化。

洛杉磯台美商會會長葉怡蘭表示，商會非常支持僑委會「台灣華語文學習中心」的政策，很高興能與喜瑞都中文學校合作開設「商會專班」。2023年會長吳宣蓉作為台美人二代，再次報名上課，以實際行動鼓勵商會成員及朋友一同學習華語和認識台灣文化。

與會來賓分享了幾個學習華語的成功案例，包括在美國長大的喜瑞都中文學校校長張安琪，以及中文流利的非裔電台節目主持人老包，鼓勵學員努力學習。

喜瑞都台灣華語文學習中心主任顏綠新表示，中心今年規劃了許多活動，如講笑話比賽、教唱中文及台語歌曲、歌唱比賽、台灣美食及文化園遊會，以及6月的台灣旅遊團，讓學生從不同層面學習華語及認識台灣文化。

台美商會專班的李宜秋老師畢業於台灣清華大學經濟系，將採用僑委會編製的「來！學華語」課本教授華語，並佐以時令及課文相關的補充教材，介紹台灣的人文、旅遊、經濟等。該專班計劃於6月10日舉辦期末成果展，屆時將展示學員們的學習成果。