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國稅局新熱線 等待不超過3分鐘 可免費直接報稅省錢省時

記者張宏／洛杉磯報導
國稅局改進措施，使得熱線電話等待時間不超過三分鐘，且免費的直接報稅省錢省時。圖為國稅局工資及投資部門代理委員Kevin Morehead。（視頻會議截圖）
國稅局改進措施，使得熱線電話等待時間不超過三分鐘，且免費的直接報稅省錢省時。圖為國稅局工資及投資部門代理委員Kevin Morehead。（視頻會議截圖）

報稅不再痛苦和耗時？國稅局（IRS）今年大改進，不僅熱線電話等待不超過三分鐘，且免費的直接報稅（Direct File）省錢省時。

少數族裔媒體服務（EMS）22日舉行在線討論會，主題為「美國國稅局通報——今年報稅季的新變化」（Briefing with the IRS --What's New This Tax Filing Season）。

國稅局工資及投資部門代理委員Kevin Morehead表示，國稅局截至8日已發放4300多萬元的退稅。作為「降通膨法」(Inflation Reduction Act)的一部分，國稅局持續改善用戶體驗，去年增加超過5000名電話客服，現在熱線電話等待時間低於三分鐘，客服提供西語和英文服務。同時國稅局和各地部門組織機構合作，提供各種線下面對面的服務，讓納稅人有機會了解更多信息。納稅人可登錄https://irs.treasury.gov/freetaxprep/查詢住址附近的稅務協助中心，最近納稅幫助中心都延長工作時間。

他表示，今年3月剛推行的試點項目直接報稅，已在包括加州在內的12個州使用，直接報稅提供西語和英文服務。 納稅人可在IRS官網確認自己是否適合直接申報要求。通常用W-2申報收入者、採用標準扣除額(standard deduction)的報稅者、有失業補助金(unemployment compensation)、有社安金福利收入(Social Security benefits)以及利息收入(interest income)不超過1500元的報稅人，都屬於合格的族群，不論收入多高都可以使用。報稅過程中每一步都會詳細介紹背後的明細，且有即時對話功能(live-chat function)，可與客服人員溝通。不過直接申報只申報聯邦稅，納稅人還需申報加州州稅。

對於何時能獲得退稅，Morehead建議使用電子申報和直接存儲，不僅能避免錯誤且在21天內獲得退稅，可在官網查詢退稅進程。他表示，要提醒的是報稅截止日是4月15日，報稅延期的截止日是10月15日，但這是報稅截止日期，不是納稅截止日期。

Morehead提醒大家警惕稅務詐欺，他說，一些騙子想要誤導納稅人認為自己欠款，有些手法是受害人受到一個信件，裡面有IRS虛假聯絡信息。其次要警惕那些告訴納稅人他會獲得更高額退款金額的虛假承諾，同時小心冒充國稅局的騙子來電或語音留言，這類手法主要是針對新移民。國稅局不會通過社交網絡和電話讓納稅人提供個人信息，大家可從官網獲得更多關於防詐欺的信息。

關於納稅人擔心的審計問題，Morehead表示，納稅人只要把所有文件信息申報無誤就無需擔心，國稅局處理過程公平合理。

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