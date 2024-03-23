孩子學京劇「是藝術也是教科書」 加州少兒京劇學校培養尊師重道價值觀

78歲的胡建榮（右一）致力於在美國培養梨園子弟。（美國少兒京劇學校）

京劇 之魅力，在於其深厚的歷史底蘊，也在於其強大的文化包容性；它融合音樂、舞蹈、戲劇、美術、武術等多種藝術形式，並吸收傳統地方戲曲的特色。在同樣文化多元的洛杉磯華人 社區，一群稚氣未脫的孩子正在練習翻跟斗、舞刀槍，夢想也能成為梨園子弟。

京劇，起源於清朝晚期，是中國傳統戲曲劇種之一，結合皖劇、漢劇、秦腔、崑曲、梆子、弋陽腔等多種傳統的地方戲曲元素，形成獨特的藝術風格。京劇既有陽春白雪之雅，也有下里巴人之俗。南加州美國少兒京劇學校創辦人胡建榮介紹，京劇有生旦淨末醜、唱念做打舞，有盤古開天闢地、帝王將相保衛家園的故事，也有詩人墨客的憂國憂民、才子佳人的風流倜儻、青春美貌和巾幗英雄的颯爽英姿。

「京劇不只一門表演藝術，也是一本教科書，」胡建榮說，戲曲本身就是文化、知識傳承的橋樑，京劇中的許多故事都能孩子感受到豪情正氣。他當初創辦少兒京劇學校的目的，除培養新一代京劇藝術的傳承人，還希望透過京劇讓小朋友們學會分辨真善美、鞭撻假醜惡，培養俠義精神，尊師重道孝敬父母 。因此，他在教學中不僅著重藝術技巧，也強調對傳統文化的尊重和對師德的堅守，鼓勵學生們在追求藝術同時，注重對價值觀的培養。

胡建榮帶領學生參加亞凱迪亞市農曆春節晚會。（美國少兒京劇學校）

當然，基本功是一切的前提。唱腔、身段、表情、動作、念白，這些訓練一樣不能少。胡建榮說，「冬練三九、夏練三伏」，一招一式，一唱一念，都是日復一日的積累，沒有捷徑可走。

美國少兒京劇學校自2012年創立至今已有12年，曾獲洛杉磯市政府頒發的「天使之城天使獎」，以及中國戲曲學院頒發的「特殊貢獻獎」、「優秀組織獎」、「指導教師獎 」等榮譽。談及學習京劇有何好處，胡建榮總結「長志氣、擴心胸、有功夫、好身體、守規矩、有創意、尊師長、孝父母」。少兒京劇學校開辦十餘年，他的學生有的進入耶魯、哈佛等頂尖名校， 也有在藝術領域發展。

胡建榮經常為學生爭取上台演出機會，有時甚至親自上場，擔任小徒弟的「綠葉」。他認為，透過身教言傳的方式，更能夠讓學生們體會京劇感染力。在今年的農曆傳統新年期間，京劇學校的小學員們個個忙不停，先後在第11屆美國華人春晚暨全球傑出華人頒獎盛典、第31屆亞凱迪亞市新春聯歡晚會、羅蘭岡的元宵晚會舞台上演出。

問起孩子們學習京劇的感受，他們的回答都是「喜歡」。有的喜歡酷炫的京劇動作，有的喜歡色彩繽紛的服飾妝發，有的喜歡在舞台上表演的感覺，還有一位9歲的小朋友李伊辰直言不諱：「學京劇能賺大錢！」