西柯汶那沃爾瑪超市 月底關閉

沃爾瑪將於3月29日關閉其西柯汶那門市。（記者楊青/攝影）

位於西柯汶那的沃爾瑪 超級中心（Walmart West Covina supercenter）將於3月29日關閉，200多名員工將被解雇和轉雇。洛杉磯縣近年持續上漲的最低工資要求以及超市業績未達預期，迫使這家開業12年的沃爾瑪商場走入歷史。

繼2023年在全國範圍内關閉14家分店之後，沃爾瑪2024年繼續關閉六家分店，其中三家在加州 ，除西柯汶那超級中心外，還有聖地牙哥 的一家沃爾瑪分店和聖地牙哥縣的El Cajon沃爾瑪分店。

西柯汶那沃爾瑪超市2012年開張，原計劃在當地雇用至少150名員工，每年為當地市府財政貢獻50萬元稅收，事實上該超市提供的工作機會超過200人，每年繳稅也超過50萬元。但西柯汶那分店關門，不僅所有勞工失業，地方稅收也化為烏有。

此次佔地12萬平方英尺的沃爾瑪西柯汶那超級中心，包括所屬的藥店及配送中心關門，所有237名員工都有資格轉到其他地區的沃爾瑪門市，並將在5月31日之前仍獲工資支付。選擇不轉崗的人將獲得遣散費。