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又要塞了 LAX外圍周末封路

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯國際機場（LAX）附近的在La Cienega大道和Aviation大道之間的Concourse路的Century大道西行的三個車道，將在22日晚至25日晨連續關閉。（LAX提供）
洛杉磯國際機場（LAX）附近的在La Cienega大道和Aviation大道之間的Concourse路的Century大道西行的三個車道，將在22日晚至25日晨連續關閉。（LAX提供）

洛杉磯國際機場LAX）區域本周末又要封路。為促進道路和公用事業啟用 (RUE) 專案的工作，機場附近的La Cienega大道和Aviation大道之間的Concourse路的Century大道西行的三個車道，從22日（星期五）晚上9點關閉直至25日（星期一）上午6點。

Century大道西行方向會保持一條車道暢通，且左側轉入南行的Concourse路也開放。為減輕封路影響，LAX將採取以下措施，首先是設置旗幟和標牌，以協助駕駛者尋路和維護交通，及車輛進入當地的商舖和企業。施工告示牌將放置在La Cienega大道之前的Century大道的西行路上，及在Century大道前的La Cienega大道的北向路上和在Century大道之前的La Cienega大道的南向路上。

Century大道西向交通將始終有一條車道開放，且總會有一個左轉口可供南行車輛進入 S. Concourse路。東行交通不會受到任何影響，當信號燈停止服務時，交通管制人員將駐紮在十字路口，以保持十字路口的交通暢通。洛杉磯世界機場（LAWA）營運部也將於這個周末安排工作人員值班，以監控和減輕任何潛在的交通影響。

經過上個周末LAX機場交通大堵塞後，LAX謹慎處理道路封路告知和處理辦法，LAX建議去往該地區的駕駛者提前規劃，尤其是趕飛機的旅客避免可能發生的延誤，並在建築施工區域附近行駛時要保持警惕並小心駕車。

負責機場接送的華人陳先生說，現在是春假，周末往來機場的車子多，還要周末封路，真不懂機場是什麼腦迴路，為什麼不能避開春假的周末施工？ 如果像上周末那樣又趕上馬拉松，又是噩夢一場，現在去機場都有心理陰影了。他現在接送客人都會特別叮囑客人，除了提早出門，還要盡量少喝水或事先去好洗手間，如果碰上大堵車，最不能忍受的是尿急找洗手間。

華人黃小姐吐槽說，以前出門看黃曆，現在她出門去機場前，都要去查一下LAX實時交通（https://www.flylax.com/lax-traffic-and-ground-transportation），因為機場附近各種狀況都可能發生，修路、封路、車禍、比賽，任何原因都能導致的飛機延誤，買單的都是客人，不得不謹慎對待。尤其是她已做好寧可多走幾步也不傻傻在車裡堵著的心理準備。

LAX 洛杉磯國際機場 華人

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