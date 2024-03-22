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輝達GTC大會 台灣有面子也有裡子

洛城新語

「在一片浩瀚無窮的宇宙中，視野進入到電腦的核心，鏡頭直接縮小到地球，台灣的地圖就出現在眼前…。」這是今年輝達（NVIDIA）繪圖處理器技術大會（GTC）一開始的片頭，不僅帶出了AI未來帶來的各種可能性，也說明了輝達在AI世界中將扮演著什麼樣的角色。

矽谷每逢各大廠商的各種「開發者大會」，都會引起全球科技、財經界關注，今年輝達（NVIDIA）的GTC格外引起重視。聖荷西SAP中心現場就像演唱會般座無虛席，被喻為「AI界的胡士托音樂節」（the Woodstock of AI）。現場和網路直播觀看者超過30萬人，而影片放在Youtube頻道上才不到兩天，點擊率已破千萬人次。

不只是科技業界人士買票入場，甚至有許多是追逐黃仁勳個人魅力的粉絲，這場開發者大會儼然成了科技界的追星大會。就連黃仁勳自己上台時都笑稱，他沒有像流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）一樣，在跑步機上預先排練自己的演講，但自比「AI界的泰勒絲」不言而喻。

 究竟這股AI風潮是怎麼誕生的？其實早在1956年達特茅斯學院會議就在談論想像AI這件事情了，而矽谷大概是從2000年開始大幅度應用機器學習（Machine Learning）的能力，AI大概就是從那個時間點逐漸誕生。

許多電影、美劇也早就擘畫出AI全面掌控人類的想像，無論是「AI人工智慧」」「機械公敵」或是以舊金山為主要地景的漫威卡通「大英雄天團」，或是以美西為主的美劇「西部世界」，都描繪出AI進化的可能生活。

 黃仁勳2014年GTC大會上就第一次強調機器學習的重要性，輝達當時就開始站在AI人工智慧最前線，輝達的平台也在人工智慧橫跨多個領域，包括大型語言模型、生物、網絡安全、數據中心及雲計算、對話式人工智慧、網路建構、物理、機器人學還有量子、科學等。

 黃仁勳自己也說，全世界的政府、行業和機構都在聚焦生成式AI，計畫利用它的變革性能力。GTC大會已經成為世界上最重要的AI大會，因為人工智慧的整個生態系統都在此分享知識和推動最先進的科技。

而真正應用、發展AI的主流大科技廠也在這場GTC發表大會後，趕緊宣布自己接下來的進程。Meta早已全力布局AI領域，積極訓練下一代模型Llama 3，輝達年底才出貨的最新B200晶片要價3、4萬美元， GTC大會才剛結束，Meta就率先表示將成為輝達B200首批客戶，年底前還要大買35萬顆主流的H100晶片，微軟也已於去年買了15萬顆H100晶片。如何建立龐大的運算基礎設施成為最大決勝關鍵。

 這場全球的AI熱潮，台灣科技業不僅功不可沒，且也是最穩紮穩打的隱形冠軍。台灣囝仔（意為孩童）黃仁勳一手打造、建立的輝達成為矽谷當紅炸子雞，周圍的上下游供應鏈及相關產業無論是伺服器製造商美超微（Supermicro）還是輝達最緊密的夥伴、製程代工廠台積電，一時之間也成為全球科技界主流資金追捧的對象，更別提有多少台灣半導體相關供應鏈、上下游廠商因為這波熱潮而跟著水漲船高。

回到輝達GTC現場播放的影片，影片一開頭就從浩瀚無窮的宇宙直入到台灣的中心。以前常有科技業人士笑說矽谷就像宇宙的中心，現在看來，台灣也可能是宇宙的中心了。

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AI 輝達 黃仁勳

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