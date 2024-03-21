新港海岸7房豪宅 開價月租25萬元

新港海岸一座山頂豪宅7 Clear Water正準備掛牌出租。(圖取自realtor.com）

橙縣 紀事報報導，新港海岸（Newport Coast）一座山頂豪宅7 Clear Water正準備掛牌出租，租金 開價25萬元，可說是橙縣最昂貴租賃屋之一。該豪宅坐落於門禁森嚴的水晶灣（Crystal Cove），主屋約1萬3000平方呎，佔地近三分之二畝，建築以地中海風格為主。

根據Homes.com，新港灘（Newport Beach）、拉古那灘（Laguna Beaach）和丹那岬（Dana Point）約有11棟沿海豪宅出租，每月租金都在10萬或以上，只有7 Clear Water從未有人住過。負責該屋租賃的艾曼麗（Douglas Elliman）房地產公司經紀人奧特曼 （Josh Altman）表示，無論哪個市場，全新豪宅非常罕見。該公司正在全球推廣豪宅租賃。

這棟三層豪宅背靠海岸美景，有七間臥室、11間浴室。餐廳有設備齊全的葡萄酒牆。起居室中有一個30呎長通道，從室內延伸至後院，還有雙泳池、燒烤中心、超大壁爐和80吋電視。地下二樓有設備齊全的娛樂區、休息室與撞球室。還有最先進的劇院和帶水療設施的水療中心、三溫暖、蒸氣室和冷水池等。

這類高端租賃僅佔橙縣豪宅房地產市場一小部分。Reports on Housing首席經濟學家湯瑪斯（Steven Thomas）表示，數據顯示2023年只有一處掛牌豪宅租賃成交價每月達到或超過10萬元，該豪宅每月租金35萬元，最後以每月15萬元出租。2020年至2022年並未簽訂此類租賃，2019年只有一份每月租金19萬5000元豪宅成功出租。然並非所有豪宅租賃都公開掛牌或登記在公共紀錄中，正確數量難以追蹤。

以紐約億萬富翁埃德爾曼（Joseph Edelman）夫妻為例。2021年11月，他們在拉古拉那灘戒備森嚴的鮑魚角（Abalone Point）悄悄購買一處價值7000萬房產，據報導，此前他們在該區租另一套房，租金創下橙縣紀錄。奧特曼說，許多重量級人物喜歡租房，這讓他們有機會在一年後知道自己是否真的想在這裡紮根。「任何主要科技高管、好萊塢重量級人物都會想透過此方式試水溫。」

建造房屋需數年規劃，包括土地許可和開發等，因此許多當年在水晶灣等高端社區購買土地者，所支付的價格遠低於當今市場。

紀錄顯示，Baja Washington LLC於2016年11月，以711萬5000元價格購買7 Clear Water所在的土地。奧特曼稱，業主在興建房屋時，並不知該屋的潛在價值。「若該屋要出售，很容易成為破紀錄的銷售」。

目前該豪宅開出的租金，是奧特曼以7000萬房價估計出每月維護的成本，拒絕置評的業主也考慮短期出租，如夏季三個月等。但並非人人都有資格租下這類豪宅。奧特曼說，這類租戶身家很容易超過1億元。