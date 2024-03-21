怕隱私曝光 71%駕駛考慮買舊款車

安全雜誌（Security Magazine）報導，卡巴斯基（Kaspersky）最近一份報告分析汽車產業數據隱私。超過四分之三的駕駛人看到研究結果顯示，在25個研究過的汽車品牌中，沒有一個達到最低安全標準時表達擔憂。

根據該報告，72%駕駛對汽車製造商與第三方共享數據的想法感到不安。87%調查參與者表示，應要求汽車製造商根據要求刪除其數據，28%受訪者則知道自己被收集了哪些數據。71%駕駛者甚至表示，他們會考 慮購買舊車或技術含量較低的汽車，以保護自己隱私安全。

48%受訪者表示他們使用Android Auto或Apple CarPlay，33%的人沒有，19%受訪者表示他們有但不使用。隱私專家表示，避免使用這些服務，是防止資料收集的方法。此外，20%駕駛表示他們不在車內使用藍牙（bluetooth），42%使用藍芽功能的駕駛表示，他們選擇不與汽車共享手機通訊錄。

當被問及為什麼他們認為汽車製造商可能會收集他們數據（複選題）時，一半（49.5%）表示他們認為汽車製造商會將其出售給廣告商或第三方，40%認為這是為與保險 公司共享，30%認為為了安全，27%認為為提供更好的客戶服務。12%表示他們不知道，8%認為汽車製造商並未收集他們數據。

在駕駛人擔心他們的數據被如何處理的同時，42%受訪者表示，他們首先擔心汽車會收集他們個資，18至24歲族群擔憂程度最高（52%），55歲以上族群擔憂程度僅為33%。年輕駕駛者也最有可能（81%）考慮購買舊車或技術含量較低的車以保護隱私。