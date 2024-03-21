最受新婚夫妻喜愛 謝絕路人參觀

隨著Treehouse Point的名氣越來越大。

在其他夥伴加入後，Nelson夫妻還有其他三處樹屋旅館：德州 Hill Country的「Treehouse Utopia」，緬因州Norway的「Woods Maine」，田納西州 Gatlinburg的「Treehouse Grove」。同時，Nelson Treehouse & Supply讓Pete Nelson可以接案，幫全美民眾設計樹屋。

事情的發展有點出乎意料，新婚夫妻非常愛在樹屋洞房花燭。Treehouse Point現在是非常熱門的婚禮場地，一年超過80場婚禮，「一周最高紀錄是四場」，總經理Bree Monahan說。（Nelson夫妻太常四處奔波，我到訪時沒見到他倆。）

不是來辦婚禮的房客，最少得住兩晚。Treehouse Point不接待16歲以下者，也不能帶寵物。為了確保房客的隱私，下午4時前不能入住，退房不得晚於上午11時，更是謝絕好奇想看一眼的路人甲。

但是房客的活動相當多，周二、周四有瑜珈課，中午則有35元的一小時導覽。Bree Monahan說，因為容積上限已經滿了，因此不太可能再蓋新樹屋。

這裡非常適合慢遊，每個地方都是必拍景點。雖然我不能進其他房間，但是光是從外面看「Trillium」就已經夠滿足了。它的兩層樓設計，窗戶帶有80片玻璃，梁柱是美西側柏，2009年完工。

洛時記者後來才知道，他住的Bonbibi是2010年樹屋工作坊的產物，五天完工，原來只是個高腳涼亭，樓梯來自船上，全部使用木色漆。Nelson夫婦2012年將它擴大成過夜客房時，他們將原來的樓梯換成迴旋梯，但是就像Pete Nelson寫的，「屋子就像1930年代遊湖船的艙房」。

不過，它是間沒有廁所的艙房。半夜尿意湧現時，我得在雨中走下20道階梯，然後再上20階才能到達廁所。這種時刻，最好隨身帶個滿電的手機或手電筒。（最好也不要想起大腳怪的故事。）如果願意多花50元，就能在房裡上廁所了。不過，睡得相當安穩，醒來時想起身處何處，會令人不禁笑了。

早餐是在中央小屋的自助餐，這間木造房有個大壁爐，其他房間沒有的Wi-F，以及擺滿樹木與樹屋書籍的書架，在退房前還能稍微看一下書，或是在去河邊一趟。

怎麼去？Treehouse Point地址是6922 Preston-Fall City Road SE, Issaquah，靠近華盛頓州的Fall City。雖然多數人進了Treehouse Point就不會想再出門，但是裡頭沒賣餐點，想吃晚餐或帶點東西只能出趟門。總經理Bree Monahan說，她希望能增加幾道菜（類似法式冷盤），以便搭配特產店的啤酒與葡萄酒。

出門晚餐的選項包括：走別緻路線的，可以去15分鐘車程的Salish Lodge，它是Snoqualmie Falls旁歷史悠久的旅館與餐廳。鄉村風則要到Fall City的Last Frontier Saloon， 車程5分鐘。

洛時記者則是在用了午餐與下午啤酒後，與朋友一道去了15分鐘車程的Well & Table，Issaquah的溫馨在地餐廳。（主菜價位在18元至39元。）

（原文來自洛杉磯 時報，撰稿記者為Christopher Reynolds。原文連結：

This treehouse hotel sits in an otherworldly forest. Here’s how to book a reservation）