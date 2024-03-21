春假機票比去年便宜 歐洲仍是首選

歐洲城市位居AAA最受歡迎目的地榜首。（記者張宏╱攝影）

春假即將來臨，負擔能力和價格是旅行者的首要考慮因素，但礙於通貨膨脹，旅行成本較疫情 前普遍上升三分之一。不過，今年美國國內和國際旅行的機票都比去年便宜，不少民眾還是會選擇春假出遊，其中歐洲依然是首選。

冒險活動和網紅景點是一些遊客集中選擇的目的地。根據旅遊保險平台Squaremouth最近發布的新聞稿，今年越來越多春假遊客開始尋求冒險活動，例如前往澳洲、秘魯或哥斯達黎加等地進行水肺潛水或遠足。社群媒體上網紅推薦景點或喜歡的節目或電影電視拍攝地也是首選，像熱門劇集「白蓮花」（The White Lotus）第二季的拍攝地，義大利西西里島的陶爾米納就成為人氣景點。

與去年相比，春假期間的國際旅行有所增加。美國汽車協會(AAA)3月和4月數據顯示，國際航班預訂量增加20%，飯店預訂量增加37%。歐洲城市位居最受歡迎目的地榜首，如倫敦、巴黎、羅馬、都柏林和阿姆斯特丹。根據Hopper2024年春假旅行展望，對於大多數希望預訂春假旅行的美國人來說，負擔能力和價格是首要考慮的因素，今年國內和國際來回機票都比去年便宜。 飛往歐洲的航班下降7%，平均票價為640元，飛往墨西哥 和中美洲的航班下降11%，平均票價為447元。

此外，也有很多人選擇駕車出遊。根據AAA預訂數據，今年春假的熱門目的地包括加州 迪士尼樂園、鳳凰城、聖地牙哥、夏威夷、佛羅裡達、加州棕櫚泉、加勒比海或墨西哥郵輪。AAA全國預訂數據顯示，3月和4月郵輪數量與去年同期相比增加28%，其中從南佛羅里達出發的郵輪數量增加60%。越來越多的旅客提前預訂郵輪，這是AAA Travel今年郵輪趨勢之一，許多春假遊輪的門票提前數月就已售罄。民眾如在最後一刻預訂，價格可能會更高，且客艙選擇有限。AAA建議如果錯過春假郵輪，可現在預訂夏季遊輪，尤其是熱門目的地。

調查還顯示，3月至7月是最熱門的旅遊時間。 一些最受歡迎的旅行包括海灘（27%）、主題公園（19%）、國家或州立公園（19%），而17%的人尚未決定目的地。 AAA表示，每10人中有8至9人選擇開車出行，春假很多人進行公路旅行。 今年出遊的汽油花費和去年相當。

雖然通膨導致旅行成本增加，但是人們依然選擇在春假出遊。華人秦女士正在策劃全家旅遊，她表示，全家旅遊成本增加幅度不小，同樣的目的地疫情前後成本相差至少三分之一的幅度。但是礙於孩子的同儕壓力還是要出國旅行，今年預計會去西班牙，因為當地物價相對便宜。