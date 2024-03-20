去年職缺僅增0.87%全美最低 加州競爭大

加州職缺2023年僅增0.87%，全美倒數第一。（美聯社）

2023年度，加州 職缺僅增加0.87%，全美倒數第一。上一次吊車尾已經是1993年的事了。南加新聞集團的專欄指出，這個數據是給加州政客、老闆、工會的一記警鐘，加州工作機會持續成長的優勢並非理所當然，加州的生活消費貴還更貴，經商環境差還要更差，其他州給的條件更好，工作機會自然增加地比加州快。

聯邦勞工統計局的資料顯示，2023年加州職缺僅增加0.87%，是包括華府在內的最低成長幅度。相對於2022年，加州還慶幸於5.5%的職缺成長率，誇口足以度過新冠風暴。但過了一年，加利福尼亞卻足足下滑了4.6個百分點，跌幅只低於內華達州 的4.9個百分點，全美平均也只少了1.6個百分點。

但是加州的競爭對手們可是個個亮眼：內華達還有3.4%的成長率，佛羅里達3.4%，德克薩斯州3.3%。

加州2023年整體表現不佳的最大原因是，主力產業的雇用人數都在下滑：電影業少了25%的職缺，臨時雇員少了14%，租賃少了9%，物流少了5%。回到1993年，情況也差不多，職缺成長僅1%，因為太空產業萎縮，房地產又大跌。

加州內部，舊金山的職缺減少1%，洛杉磯地區只增加了0.3%，聖荷西0.4%。當然，加州的經濟並不是一直都好，縱觀過去50年，加州有七次排名全美倒數十名，但加州也有13次名列前十，但加利福尼亞可以因此自滿嗎？恐怕不能，因為內華達38次，亞利桑那、佛羅里達33次，愛達荷30次，猶他29次，德州 26次。

當然，加州的龐大市場仍是最大利基，過去50年年均成長1.8%，居全美第19，超過全美平均的1.5%。但是內華達州同期的成長率為3.8%、亞利桑那3.1%、猶他2.9%，佛州2.6%，愛達荷、德州同為2.5%。因此加州並非得天獨厚，政治、產業、工會領袖更不能以此自滿。