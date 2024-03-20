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女毀屍奪產 判刑20年賠388萬 屍塊棄置舊金山海灣

洛杉磯訊
赫林利用身份盜竊、偽造文書等手段，侵吞他人房產和財產，並殘忍分屍受害者，其罪行令人髮指（abc7）
赫林利用身份盜竊、偽造文書等手段，侵吞他人房產和財產，並殘忍分屍受害者，其罪行令人髮指（abc7）

洛杉磯發生一起毀屍奪產的案件。美國司法部日前宣布，洛杉磯西山（West Hills ）44歲女子赫林（Caroline Joanne Herrling）因涉嫌透過身分盜竊和偽造授權書等手段，騙取金錢和房地產所有權，被判處240個月聯邦監獄徒刑。這起案件總計涉及近390萬元的詐騙金額。

據法庭文件顯示，化名為菲尼克斯（Carrie Phenix）的赫林在，與同謀慣於在富裕社區尋找看似無人照料的房產，鎖定那些可能無力管理財產的弱勢房主下手。2020年9月，他們盯上已故男子威爾丁（Charles Wilding）位於謝爾曼奧克斯的住宅，趁其去世後私自占據房產。

赫林冒用威爾丁的身分，偽造授權書，侵吞其房地產和財務帳戶。2021年10月，在鄰居報警後，警方開始調查威爾丁失蹤一案。赫林向警方謊稱自己是死者的「親密朋友」，並被列為其家庭信託的受託人。得知警方正在調查後，赫林更精心策劃一系列行動，企圖掩蓋威爾丁的死訊。她購買新手機，僱人冒充威爾丁與警方通話，營造死者仍健在的假象。

與此同時，赫林與同夥將威爾丁遺體運至其位於洛杉磯西部的公寓，先嘗試以化學品溶解，失敗後再將遺體肢解，裝入真空袋，運往灣區，最終由同謀乘船將屍塊棄置舊金山海灣（San Francisco Bay）。時至今日，威爾丁的遺體仍下落不明。

然而，赫林的罪行並未就此終止。她另偽造一份遺囑，聲稱威爾丁是其他已故受害者的遺囑執行人和受益人，意圖掌控逾170萬元遺產。此外，赫林更欺騙第三名原本就飽受精神疾病折磨的受害者，未經其同意就以約150萬元的價格售出其房屋，導致失去家園的受害者最終結束自己的生命。

這系列案件涉案金額高達388萬元，調查人員在赫林住處搜出多把槍枝、假警徽，以及大量欺詐和偽造的證據。赫林已於2023年3月認罪。法官在量刑聽證會上斥責赫林視受害人為「提款機」，完全無視其人格尊嚴。

當地居民對案情感到震驚，難以置信如此駭人聽聞的罪行竟發生在眼皮底下卻無人察覺。讓當地民眾也開始呼籲社區加強守望相助，多關注身邊鄰里，以防類似悲劇重演。赫林除須服刑20年，還被勒令賠償388萬元。

受害者包括已故男子威爾丁、另一名身份不明的已故者，以及一位飽受精神疾病折磨的屋主...
受害者包括已故男子威爾丁、另一名身份不明的已故者，以及一位飽受精神疾病折磨的屋主，他們都慘遭赫林盜用身份、侵吞財產，甚至自殺或被分屍。（abc7）

洛杉磯 房地產 司法部

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