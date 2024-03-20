飛碟？極光？洛城上空神秘景象原來是它

最亮處呈發散狀，後面像是巨大的羽毛在飛舞。（受訪者提供）

18日黃昏時分，洛杉磯縣眾多華人 目睹天空奇景，家門口的上空突然出現神秘景象，一道長長的光芒劃過夜空，留下曲折軌跡。有人說是飛碟，有人認為是極光，也有人猜測外星人降臨，真相原來是SpaceX 獵鷹9號（Falcon 9）火箭，當天晚上從加州 基地發射。

（視頻來源：目擊者提供／記者邵敏後製）

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）華人居民黃先生，18日晚約7時30分正在家門口散步，天空的一道耀眼光芒讓他大為震撼。據黃先生描述，最亮的前端就像錐子一樣，劃過夜空時留下迷人的軌跡，這一景象持續了兩三分鐘。

黃先生最初以為是飛機，但軌跡曲折，速度也更快，後來才明白這是火箭發射，「在我的印象中，火箭應該筆直向上發射，或弧線向上，這次的飛行軌跡與我想像中完全不同，明亮的尾跡到最後甚至形成一個圓圈。」黃先生說，平時都在書籍、電視上看到火箭發射，第一次這麼近距離在家門口看到真實景象，一旁的孩子們歡呼雀躍，非常興奮。

18日晚上，南加州許多華人都記錄了這令人驚嘆的景象，從拍攝到的畫面中可以看到，天空有一處亮點呈發散狀，身後像是巨大的羽毛在飛舞。有華人不敢相信這是火箭發射，離自己這麼近距離；也有華人感慨，「馬斯克真是個厚道人家，隔三差五放個大煙火娛樂大眾。」