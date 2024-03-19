爾灣35天34竊案 疑涉南美團夥

爾灣警方建議居民始終保持家中照明。（CBS電視台）

南加橙縣爾灣 市（Irvine），是富有的華裔新移民最愛定居的城市之一。當地警方日前稱，在過去35天內，爾灣市共發生34起入室盜竊案件，幾乎每天都有居民住宅報告失竊。警方指出，盜賊最常見的闖入方式是爬上二樓，然後從窗戶或玻璃門進入室內。

爾灣警方3月16日宣布，在過去的35天內，爾灣市共通報34起入室盜竊案件。警方指出，竊賊的目標物品是現金和珠寶，以及其他可以帶走的有價值財產。當局表示，這些頻繁發生的入室盜竊案件，與南美盜竊團夥在橙縣各地實施的竊案類似，當局稱其為「入室盜竊旅遊」（burglary tourism）。

爾灣警方透過臉書表示，這些盜竊案件顯示出共同的作案特點：嫌疑人最喜歡爬上房屋二樓，然後從窗戶或玻璃門進入室內；另外，竊賊作案時，經常破壞現場監控設備，以避免留下罪犯蹤跡。警方同時指出，這些跨國竊賊在實施入室盜竊前，通常會提前幾天對目標房屋進行觀察，並在房主外出時作案。他們使常用梯子、水槽或堆疊的室外家具進入二樓主臥室，再大肆搜刮屋內錢財。

對於頻繁發生的入室盜竊案件，爾灣警方建議居民鎖好門窗，為所有玻璃門窗安裝安全膜，使用滑動窗鎖，並經常維護安全警報系統和監控設備；同時建立鄰里守望關係，了解鄰居並互相照顧，在特殊情況發生時，及時通報。

此外，警方也建議，當陌生人出現在門口時，居民最好透過攝像機與對方交流，讓對方以為家中有人；改變房屋計時器上的燈光設置，即便外出時，也讓家中始終保持照明；將貴重物品存放在妥善保管的保險箱中，盤點貴重物品，包括物品的序號、收據和照片；為預防自行車被盜，可以登錄警局網站Project529.com/irvine註冊自己的自行車。