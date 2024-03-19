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小吃、米其林…「菲爾來吃飯」網紅探索台灣美食

洛杉磯訊
菲爾探索台灣經典美食，上山下海，什麼都不放過，也感受台灣人的熱情與友善。（台灣觀光署提供）
菲爾探索台灣經典美食，上山下海，什麼都不放過，也感受台灣人的熱情與友善。（台灣觀光署提供）

台灣交通部觀光署與Netflix熱門美食節目「菲爾來吃飯 」（Somebody Feed Phil）合作台灣特輯，節目3月在全球首播，美食探險家菲爾（Phil Rosenthal）透過專業攝影團隊，完整紀錄台灣美食探索之旅。

菲爾在台灣特輯節目中，帶領觀眾穿梭北台灣，從台北市的熱鬧夜市到九份山城，節目中亦集結眾多知名人物，包括金鐘獎得主、「瘋台灣」主持人Janet，曾在台灣職籃打球的前NBA球星魔獸（Dwight Howard），及喜劇演員博恩等，此外，Ivy's Kitchen的美食家Ivy、網紅Taipei Eater的Charlene，以及好萊塢製作人Melvin Mar也加入菲爾的陪吃好友團，一起陪主持人菲爾大啖台灣米其林餐廳以及各式夜市街頭小吃。

熱情好客的台灣民眾，此次帶領主持人菲爾探索台灣經典美食，上山下海，什麼都不放過。米其林餐廳、九份的茶館，以及西門町的水果冰等，還有基隆夜市、華西街夜市，以及名揚海外的鼎泰豐、街邊小吃蔥油餅等，也讓菲爾驚為天人，直嘆台灣美味觸手可及。菲爾沿途也對當地文化感到新奇，探訪自由廣場、大稻埕慈聖宮等景點，甚至還體驗台灣民俗刀療。節目最後，則在米其林餐廳山海樓與多位好友共聚分享美食盛宴。

菲爾深入體驗台灣街頭小吃文化，感受台灣人熱情與友善。他對台灣印象讚不絕口。在他來看，台灣或許不是歐美人士傳統的旅遊首選，但是只要來過台灣，就會被深刻的美食文化魅力和好客友善所感動。

費爾品嚐滷肉飯。（台灣觀光署提供）
費爾品嚐滷肉飯。（台灣觀光署提供）

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