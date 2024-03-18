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陳燦培夫婦慶金婚 禮金3萬全捐UCLA中西醫學中心

記者王若然╱聖蓋博市報導
陳燦培、李碧清切蛋糕慶祝金婚紀念。（梁卓榮提供）
陳燦培、李碧清切蛋糕慶祝金婚紀念。（梁卓榮提供）

加州華人收藏家、僑領陳燦培夫婦，16日舉辦金婚暨感恩慈善宴會。民選官員、僑團領袖及親朋好友380人共襄盛會。陳燦培在宴會上將所收禮金3萬2080元，全部捐贈給洛杉磯加大（UCLA）中西醫學中心。

在過去十多年來，陳燦培為中美兩國捐贈飛虎隊等歷史文物共1萬7200餘件，由此獲得兩國十個城縣的「榮譽市民」稱號，以及廣東佛山順德「榮譽邑賢」稱號。對陳燦培的善舉，他的妻子李碧清一直默默支持。欣逢今年金婚，他特備佛跳牆感恩慈善宴會，招待僑團及親朋好友。

應邀出席的嘉賓眾多，包括聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強、蒙市市長黃泰平、市議員饒影凡等民選官員。美國志願團飛虎隊協會會長Michelle 、執行會長Lydia Rossi、南華聯榮譽主席團主席張素久，洛杉磯加大中西醫學中心主任許家傑等。

陳愛芳（左起）、許家傑、楊懷週、陳燦培支持洛杉磯加大中西醫學中心。（梁卓榮提供）
陳愛芳（左起）、許家傑、楊懷週、陳燦培支持洛杉磯加大中西醫學中心。（梁卓榮提供）
趙美心（右）向陳燦培（左）及李碧清頒發金婚恭賀狀。（梁卓榮提供）
趙美心（右）向陳燦培（左）及李碧清頒發金婚恭賀狀。（梁卓榮提供）

各民選官員紛紛上台向陳燦培夫婦送上祝福並頒發表揚狀。陳燦培分享他與妻子李碧清的姻緣。兩人1972年在中加州聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）的夏令管結識。晚上用餐時，剛好坐同一桌，陳燦培覺得湯水毫無味道，李碧清立刻遞上餐桌鹽給他；自此，他們互相認識的重要時刻誕生。

當年陳燦培住在洛杉磯，李碧清住在舊金山，兩人克服地域限制，互相往來，彼此感情就這樣建立。後來兩人於1974年3月24日在洛杉磯結婚，婚後一起奮鬥創業、成家立室、守業、退休至今。他們育有一女Abby，一子David及四孫子Siena、Preston、Avery 及Elise。

關於結婚50年相處秘訣是甚麼，陳燦培表示，「很簡單，二人相處，不能同時生氣；一方說話，另一方閉嘴。」逗得全場掌聲讚揚。

當晚亮點是由台山聯誼會主導的金婚夫婦特別出場節目。活動的表演包括黃夢奇、王薇及陳大衛的魔術，會場洋溢祝福及歡樂氣氛。

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