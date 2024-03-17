迎春假旅遊季 LAX祭停車、購物優惠

今年春假橫跨兩個月，預計有數百萬遊客往來LAX機場。（LAX提供）

隨著3月南加州 春假旅行期的到來，洛杉磯世界機場準備迎接從現在到4月底期間洛杉磯國際機場 (LAX ) 旅客數量的增加。今年春假橫跨兩個月，預計有數百萬遊客往來機場。為此LAX分享旅行方便之道和提供停車、購物優惠，希望旅客有更好的旅行體驗。

洛杉磯世界機場首席營運和維護官Michael Christensen表示，LAX已做好準備，在今年春假期間歡迎數百萬遊客來到洛杉磯。

從現在到3月底，預計每天平均有超過21萬1000名旅客通過LAX過境。由於春假期間橫跨兩個月，LAX預計4月的大部分時間旅客數量將持續增加，預計將有超過8萬輛車通過中央航廈區(CTA)的道路，周末車輛數量將更高。

LAX建議旅客起飛前至少預留兩小時，LAX是世界上最繁忙機場之一。在這裡乘坐飛機的旅客比其他機場都要多。雖然兩個小時有點長，但留出足夠的時間到達、托運行李、通過TSA安檢並導航至登機口。如果進行國際旅行，機場建議提前三小時抵達。

旅客提前預約停車位，機場停車需求量很大，停車設施預計在最繁忙旅行日將達到滿載。建議造訪parking.flylax.com了解最優惠價格並提前規劃停車位。停車選項可能包括免下車費率折扣，具體取決於供應情況和需求。從即日起至4月1日，使用促銷代碼SPRING10 可享有所有停車場（不包括 Van Nuys Flyaway 停車場）10%折扣。

為了獲得更有效率安檢體驗，LAX鼓勵旅客參加運輸安全管理局（TSA）的Pre√® 或其他值得信賴的旅客計畫，例如美國海關與邊境保護局（CBP）的全球入境計畫。

現在LAX各大航廈已完全連通。無論始發航廈在哪，旅客都可享受LAX各個航廈所有購物體驗和優惠。像人氣三明治店Fat Sal's 和 Yakumi（快速休閒壽司概念店）現已在第三航廈開業。旅客還可在Jocale購買最新的時尚珠寶，並在Bradley West Gates的POP SOX購買充滿活力的時尚襪子。透過LAXOrderNow下訂單，免排隊且參與優惠。18日前透過LAXOrderNow.com購物，享受所有訂單25%折扣，促銷代碼是LUCKYLAX24。

對於尋找工作空間的旅客，LAX正在對航廈設施進行現代化改造，以滿足商務休閒旅客的需求。大多數航廈現在都設有工作區、電源插座和免費Wi-Fi，讓旅客更舒服的完成工作。