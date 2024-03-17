亞特蘭大槍案三周年 洛社團研討反仇亞

去年5月17日在長堤市洛杉磯大都會捷運遭遇亞裔仇恨毆打的53歲亞裔女子，現身講述她的痛苦經歷。（記者張宏╱攝影）

3月16日是亞特蘭大水療中心仇亞槍擊事件三周年，反仇恨亞裔 犯罪聯盟(AHCC)、亞裔青少年中心 (AYC)和合作夥伴16日在羅斯密（Rosemead）社區中心舉辦研討會，希望促進各部門對話理解和採取可行步驟，打擊和防範社區中的仇亞犯罪活動。

（影音來源：記者張宏）

活動現場座無虛席，大家首先為亞特蘭大水療中心槍擊事件受害者默哀致敬。山景城學區教委吴孟臻（Cindy Wu）也是反亞裔仇恨犯罪 聯盟聯合創始人，她表示，活動主題是「亞特蘭大與洛杉磯亞裔居民仇恨犯罪論壇」，由法律專家、權益倡導者和社區領袖組成的多元化小組，大家就如何有效解決仇恨犯罪和歧視問題提供見解，就如何防止此類悲劇進行有意義的討論。

她說，每個亞裔都可能是亞裔仇恨的受害人，她本人也曾遭遇過口頭的亞裔仇恨，有兩次別人對她喊「滾回中國去」。因此，需要團結政府組織和社區力量擴大受仇恨和歧視影響者的聲音，提供政策改革建議以更好保護弱勢群體。

去年5月17日在長堤市洛杉磯大都會捷運（Metro）遭遇仇恨毆打的53歲的亞裔女性也現身講述她的痛苦經歷，雖然時隔大半年，這位不具名的女性回想起當天經歷依然會情緒激動。她說，當時在捷運站，一名身著黃色上衣的白人女性莫名跳上地鐵對她大罵種族歧視 語，她想避開時，那女子竟朝她拳打腳踢。她當時倒在地上打電話報警，這段慘痛經歷讓她體會到仇亞行為的可怕，以及站出來發聲的重要性。

在2021年亞裔仇恨峰期，自發為不諳英語的亞裔民眾編定多國語言「如何舉報仇恨犯罪」(How to Report a Hate Crime)冊子的韓裔Esther Young Lim也出席活動，她說，自己在蒙市長大，父母也年近七十，也可能成為亞裔仇恨犯罪的受害人。為了不讓家人生活在擔憂和恐懼中，需要大家團結起來。

洛杉磯警察局助理局長周寶來（Blake Chow）表示，警局就亞裔仇恨犯罪進行大量的宣導和培訓，他始終鼓勵亞裔遭遇亞裔仇恨犯罪時要積極報警，撥打911，發出自己的聲音至關重要。