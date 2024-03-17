華裔教師協會 24日教師檢定考説明會

華裔 教師協會將於3月24日（星期日）舉辦CBEST (加州 教師檢定考試) 及CSET (單科教師考試) 説明會，歡迎有志成為加州公立學校 教師的人士出席，分享考試技巧，取得教師資格。

根據加州教育局2019-20統計，考生一次通過CBEST及CSET的比率分別為68% 和67%。2020-21一次通過CBEST的比率則低至64.8%。加州教師短缺的現象嚴重，因此加州衆議院通過新的教師法案，希望能舒緩加州的教師荒。

成立於2007年的華裔教師協會，宗旨為協助並指導華裔成為加州公立中小學檢定教師。在過去17年來多次舉辦CBEST及CSET説明會和輔導班，並協助上百位華裔通過考試，成為加州合格教師。

曾任教阿罕布拉學區30年的文華東老師，過去在華裔社區舉行過多次CBEST説明會，並熱衷幫助華裔加入教師行列。他表示新法案讓華裔比較容易取得教師證。在24日講習會上，他將詳細分享成為公立學校教師的途徑，歡迎有志當教師者出席。

華裔教師協會輔導會日期：2024年3月24日（星期日）下午2:00 pm；地點：洛杉磯華僑文教中心；地址：9443 Telstar Ave, El Monte, CA91731。