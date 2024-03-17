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紀念美國首位亞裔明星黃柳霜 華美博物館新書座談

洛杉磯訊
華美博物館將於19日舉行「並非你的中國娃娃：黃柳霜的璀璨人生」新書座談會。（華美博物館提供）
華美博物館將於19日舉行「並非你的中國娃娃：黃柳霜的璀璨人生」新書座談會。（華美博物館提供）

華美博物館舉辦的「超越頁面」系列最新一期活動，將於19日（周二）晚上6時30分邀請作家朱潔琳 (Katie Gee Salisbury) 參與「並非你的中國娃娃：黃柳霜的璀璨人生」(Not Your China Doll: The Wild and Shimmering Life of Anna May Wong) 新書發布座談會，該書是為了紀念美國首位亞裔明星黃柳霜而作。

朱潔琳是來自南加州的第五代美國華裔，現居於布魯克林，她的作品曾出現於「紐約時報」、「名利場」、「信徒」、「美國亞裔作家工作坊」等媒體，2021 年她入圍了羅姆．希爾藝術家獎學金的決賽，並在 TED發表「美國像雜碎一樣」演講。她還撰寫了時事通訊「半種姓婦女」。

當晚與朱潔琳進行對話的主持人是王嵐芝 (Nancy Wang Yuen) ，她是社會學家暨流行文化專家，同時也是「不平等：好萊塢與種族主義」(Reel Inequality: Hollywood and Racism) 一書的作者。她曾在多個電視網，包括 PBS、BBS World及Turner Classic Movies中亮相。她還是 CNN、Elle、洛杉磯時報、NBC、Newsweek、Today及Vanity Fair的特約撰稿人。

華美博物館的「超越頁面」系列活動，特色是與美國亞太裔作者進行對話，重點關注擴大美國亞太裔的聲音及其多元化的經歷。有意參加者請先行上網登記，網址：camla.org/beyondthepage。活動地點：424 N. Main Street, Los Angeles, CA 90012，網址：www.camla.org。

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