紀念美國首位亞裔明星黃柳霜 華美博物館新書座談

華美博物館將於19日舉行「並非你的中國娃娃:黃柳霜的璀璨人生」新書座談會。(華美博物館提供)

華美博物館 舉辦的「超越頁面」系列最新一期活動,將於19日(周二)晚上6時30分邀請作家朱潔琳 (Katie Gee Salisbury) 參與「並非你的中國娃娃:黃柳霜的璀璨人生」(Not Your China Doll: The Wild and Shimmering Life of Anna May Wong) 新書發布座談會,該書是為了紀念美國首位亞裔 明星黃柳霜而作。

朱潔琳是來自南加州 的第五代美國華裔,現居於布魯克林,她的作品曾出現於「紐約時報」、「名利場」、「信徒」、「美國亞裔作家工作坊」等媒體,2021 年她入圍了羅姆.希爾藝術家獎學金的決賽,並在 TED發表「美國像雜碎一樣」演講。她還撰寫了時事通訊「半種姓婦女」。

當晚與朱潔琳進行對話的主持人是王嵐芝 (Nancy Wang Yuen) ,她是社會學家暨流行文化專家,同時也是「不平等:好萊塢與種族主義」(Reel Inequality: Hollywood and Racism) 一書的作者。她曾在多個電視網,包括 PBS、BBS World及Turner Classic Movies中亮相。她還是 CNN、Elle、洛杉磯時報、NBC、Newsweek、Today及Vanity Fair的特約撰稿人。

華美博物館的「超越頁面」系列活動,特色是與美國亞太裔作者進行對話,重點關注擴大美國亞太裔的聲音及其多元化的經歷。有意參加者請先行上網登記,網址:camla.org/beyondthepage。活動地點:424 N. Main Street, Los Angeles, CA 90012,網址:www.camla.org。