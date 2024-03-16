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護士長張黛莉 疫情4年創作百餘幅抽象畫 出版畫冊

記者張宏╱洛杉磯報導
60歲華人女護士長張黛莉工作、創作兩不誤。（記者張宏／攝影）
60歲華人女護士長張黛莉工作、創作兩不誤。（記者張宏／攝影）

素人藝術人生不設限，60歲華人女護士長張黛莉工作和創作兩不誤。她每周上四天班工作48小時，閒暇投身藝術創作，零基礎，疫情四年創作百餘幅抽象畫。她說，不做飯沒有老公的單身生活，讓她有更多時間做自己喜歡的事情，藝術沒有門檻，每個人都是自己的藝術家。

（影音來源：記者張宏）

進入張黛莉的家，宛如進入一個繽紛的色彩世界，擺滿她的畫作，有些裱好框的畫作放在客廳、臥室、廚房等各個角落，沒有裝裱的畫卷著放在櫃子裡。她的畫作顏色鮮明多變，且多是抽象畫。

張黛莉說，萌生學畫畫念頭是疫情前坐郵輪度假，在墨西哥小島上的一個畫廊里，被一幅畫打動買回了家，後來才知道是梵高的名作「鳶尾花」的臨摹作品。疫情發生後，她經過齊程翔老師引見，認識王春老師 ，他們倆都是中央美術學院的畢業生。於是她就開始創作，再請老師指點。四年積累下來，她前後已有100多幅作品。最近她聯繫紐約的一家出版商自費出版人生第一本畫冊。她說，畫冊收錄她70多幅作品，希望藉此給自己的創作留一個記錄，未來如果繼續筆耕不輟，還會出版第二本畫冊。

張黛莉畫風大膽，色彩明麗。（記者張宏／攝影）
張黛莉畫風大膽，色彩明麗。（記者張宏／攝影）

和科班出身的藝術家相比，張黛莉在於勤奮和膽大，她畫畫從不打草稿，也沒有條條框框的約束，這些也成為她創作的優勢。她笑稱自己很高產，興致來了就揮筆作畫，半個小時或幾個小時就能完成一幅畫，且每幅作品都有不同的感受和表達。她喜歡抽象畫的原因，一方面是零基礎，可避免其短板，另外一方面是抽象畫可以有很多想像的空間。

張黛莉性格和她的畫一樣大膽熱烈，不喜歡給人生設限。22年前，張黛莉在中國醫院裡做副主任醫生，職稱副教授，擁有中國醫科大學內分泌碩士學位。但她說，她不想過這種一眼望得到頭的人生，沒有把這些職稱看得很重。於是她遠赴美國，且在2004年考取加州護士執照成為一名護士。

20年後，張黛莉現任Martin Luther King醫院全職護士長。她說，很多人覺得護士工作辛苦，但她覺得因人而異，能力夠自然游刃有餘。雖然她已60歲，上班時間每天12個小時，但依然能輕鬆面對。尤其是疫情高峰期她幾乎沒有停工，照顧數百名新冠肺炎患者。

作為一名單親媽媽， 張黛莉的女兒已長大成人，她說，感謝單親讓她有那麼多自由時間創作，同時她不愛做飯，且五六個小時睡眠就精力旺盛，有大把的時間用於創作。每次畫畫的時候，用畫筆和顏料盡情在畫布上播撒，讓她內心寧靜且喜悅。

張黛莉說，藝術沒有門檻，每個人都能拿起畫筆，畫自己想畫的東西。希望每一個人，尤其是同齡的姐妹們能勇敢追求，跟從自己的內心，同時要跳脫固定思維，讓大腦處於活躍開放狀態，才不會衰老。

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