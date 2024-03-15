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籌劃11年 洛市中心將增千間公寓、酒店等空間

記者趙健/洛杉磯市報導
「城市市集」大型商住綜合體開發計劃效果圖。（洛杉磯城市規劃局）
「城市市集」大型商住綜合體開發計劃效果圖。（洛杉磯城市規劃局）

一項名為「城市市集」（City Market）的大型商住綜合體開發計劃，日前獲洛杉磯市政府放行。這項計劃預計在20年內完成對洛杉磯市中心時尚區（Fashion District）進行改造，新增近千間公寓、酒店、教育園區和商業空間。

「城市市集」開發計畫最初於2013年宣布，旨在重新開發一片占地約10英畝的區域，毗鄰第九街、第11街、San Pedro街和San Julian街，這裡曾是農產品批發中心。在歷經11年等待後，市議會於6日投票批准了該項目所需的區域變更申請和對總體規劃的修改。

該項目由HansonLA負責，改建計劃的亮點設計包括高455呎的38層建築，和占地10英畝的庭院和步道。具體的開發內容包括：945間公寓、一家擁有210間客房的酒店、30萬平方呎的教育或企業園區，以及一個近50萬平方呎的商業空間，包括餐廳、酒吧、活動空間、批發用途的場地以及擁有744個座位的電影院

該項目在與市議會達成協議前，一波三折。2020年，當時的市長賈西提（Eric Garcetti）否決了原先的開發協議，他反對時任市議員惠薩（Jose Huizar）對協議的幾項修改，包括將該項目的受益賬戶從適用於全市的基金轉為第14區的公共福利信託基金。不過，惠薩因與市中心開發項目有關的敲詐勒索和逃稅指控已被判入獄。

修訂後開發協議由惠薩繼任者梁家訓（Kevin de Leon）提出，保留了對第14議會區各項舉措的資助，包括190萬美元用於無家可歸者的醫療 服務、190萬美元用於街道改善、190萬美元用於公共交通、100萬美元用於向Pershing Square的捐款。 不過，原先有關向第14區經濟適用住房信託基金支付390萬美元的要求，被94間低於市場租金的公寓替代——包括47間低收入住宅和47間中等收入住宅。

「城市市集」修訂後的開發協議雖獲市議會批准，但確切的開發時間表尚未披露。目前已知的開發期限是，在20年內分階段交付。

「城市市集」大型商住綜合體開發計劃效果圖。（洛杉磯城市規劃局）
「城市市集」大型商住綜合體開發計劃效果圖。（洛杉磯城市規劃局）

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