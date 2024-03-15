我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8年前震驚聖蓋博谷社區命案終定案 史德運殺妻2姪謀殺罪成

凱特究竟去哪了？ 威廉「緋聞小三」再引關注

籌備2028奧運 洛市獲聯邦9億資助

洛杉磯訊
洛杉磯市12日獲得來自聯邦政府將近9億元資金，為洛杉磯2028年夏季奧運會改善公共交通和基礎設施提供支持。（www.governing.com）
洛杉磯市12日獲得來自聯邦政府將近9億元資金，為洛杉磯2028年夏季奧運會改善公共交通和基礎設施提供支持。（www.governing.com）

洛杉磯市12日宣布，獲得聯邦政府近9億元支持資金，將為2028年夏季奧運會改善公共交通和基礎設施。

洛杉磯市長貝斯宣布這一消息。她表示，該筆援助資金，日前在國會獲通過，撥款的大部分、7億990萬元將用於援建洛杉磯大都會區的兩個地鐵項目，分別是東聖費南度谷輕軌交通項目（East San Fernando Valley Light Rail Transit Project） ，以及洛杉磯D線地鐵（Purple Line Subway）延伸工程的二期和三期。

同時身兼洛杉磯市大都會交通局董事會主席的貝斯表示，洛市代表團，目前前往巴黎為奧運取經的同時，已開始著手為四年後的洛杉磯奧運會做準備，重點在改善洛杉磯市的交通和基礎設施。

東聖費南度谷輕軌交通項目，將獲得6690萬元資助，主要用改善沿綫交通狀況。該線路第一段是6.7哩長的地面路線，將沿Van Nuys大道運行，將包括11個新公車站。

紫線地鐵預期在2028年洛杉磯奧運會期間，擔任重要客運角色，其延伸線將連接洛杉磯市中心和西洛杉磯。洛市期望9哩延長工程完成後，能為上班族提供其他通勤選擇，減緩公路堵塞。

12日公布的9億元後，洛市大都會交通局預期未來還將獲得更多來自聯邦政府的撥款，包括1億6500萬元用於改善Wilshire/La Cienega和世紀城（Century City）的地方交通；以及另一筆4億7800萬元的聯邦撥款，用於改善世紀城和西洛杉磯、洛杉磯加大附近Westwood地區的交通。以上地區，預計均為洛杉磯奧運會的交通中心。

洛杉磯加大 奧運 大都會

上一則

李碧麗牙醫師 經驗豐富細心負責

下一則

暢小平婚介 3/23復活節相親活動

延伸閱讀

親近綠色 壽命延長2.5年 南加華人區這裡最綠

親近綠色 壽命延長2.5年 南加華人區這裡最綠
洛杉磯華人區焚風呼嘯 屋頂被掀、戶外傘從天而降

洛杉磯華人區焚風呼嘯 屋頂被掀、戶外傘從天而降
洛杉磯林氏兄弟命案宣判 史德運兩項一級謀殺罪成立

洛杉磯林氏兄弟命案宣判 史德運兩項一級謀殺罪成立
波音輪胎又出包 美航249人緊急迫降洛杉磯

波音輪胎又出包 美航249人緊急迫降洛杉磯
洛杉磯旅遊景點 6歲女童遭遊民攻擊

洛杉磯旅遊景點 6歲女童遭遊民攻擊
洛市迎奧運 公共空間、旅遊、娛樂、公安列優先

洛市迎奧運 公共空間、旅遊、娛樂、公安列優先

熱門新聞

爾灣市某Trader Joe’s上架一整車的迷你環保袋，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子。（視頻截圖）

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

2024-03-09 17:37
兩名竊賊在屋內將監控損壞。（ABC7）

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

2024-03-12 15:28
橙縣衛生局首席醫療官Regina Chinsio-Kwong分享兩年前確診乳癌的經歷。（記者蕭迪玉╱攝影）

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

2024-03-12 20:18
洛杉磯縣高等法院近日對一場長達20年的爭產案作出裁定，該案100億美元的判決金額使之成為洛杉磯縣歷史上最大的判決之一。（取自Pexels）

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

2024-03-10 15:20
中餐館女主人海倫以罵顧客出名。（截取抖音視頻）

中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」

2024-03-06 18:41
丁林葳被控擔任谷歌工程師期間，竊取商業機密，為中國公司秘密服務。（Unsplash.com）

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

2024-03-11 16:32

超人氣

更多 >
習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到
從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？
染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗

染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗
夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母
73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全

73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全