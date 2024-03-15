籌備2028奧運 洛市獲聯邦9億資助

洛杉磯市12日獲得來自聯邦政府將近9億元資金，為洛杉磯2028年夏季奧運會改善公共交通和基礎設施提供支持。（www.governing.com）

洛杉磯市12日宣布，獲得聯邦政府近9億元支持資金，將為2028年夏季奧運 會改善公共交通和基礎設施。

洛杉磯市長貝斯宣布這一消息。她表示，該筆援助資金，日前在國會獲通過，撥款的大部分、7億990萬元將用於援建洛杉磯大都會 區的兩個地鐵項目，分別是東聖費南度谷輕軌交通項目（East San Fernando Valley Light Rail Transit Project） ，以及洛杉磯D線地鐵（Purple Line Subway）延伸工程的二期和三期。

同時身兼洛杉磯市大都會交通局董事會主席的貝斯表示，洛市代表團，目前前往巴黎為奧運取經的同時，已開始著手為四年後的洛杉磯奧運會做準備，重點在改善洛杉磯市的交通和基礎設施。

東聖費南度谷輕軌交通項目，將獲得6690萬元資助，主要用改善沿綫交通狀況。該線路第一段是6.7哩長的地面路線，將沿Van Nuys大道運行，將包括11個新公車站。

紫線地鐵預期在2028年洛杉磯奧運會期間，擔任重要客運角色，其延伸線將連接洛杉磯市中心和西洛杉磯。洛市期望9哩延長工程完成後，能為上班族提供其他通勤選擇，減緩公路堵塞。

12日公布的9億元後，洛市大都會交通局預期未來還將獲得更多來自聯邦政府的撥款，包括1億6500萬元用於改善Wilshire/La Cienega和世紀城（Century City）的地方交通；以及另一筆4億7800萬元的聯邦撥款，用於改善世紀城和西洛杉磯、洛杉磯加大 附近Westwood地區的交通。以上地區，預計均為洛杉磯奧運會的交通中心。