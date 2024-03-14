學生流離失所 亞太裔隱形遊民危機

專家共同探討亞太裔群體所面臨的隱形遊民危機。（記者子為╱攝影）

在遊民 問題刻不容緩的南加，儘管難以在大街小巷看到亞裔 遊民的身影，但亞裔群體仍然面臨著潛在的遊民危機。在3月8日於洛杉磯加大（UCLA）進行的亞太裔政策峰會中（AAPI Policy Summit），專家與民選官員共同探討了亞太裔（AAPI）群體需要留意的隱形遊民危機。

來自南加大 專攻住房研究的教授Lois M. Takahashi通過數據指出，與非裔和白人相比，亞太裔群體的遊民數量非常少，但仍有亞太裔群體因經濟困難面臨流離失所，其中多數是學生身分。2022到2023年期間，加州無家可歸的亞裔學生（不包含菲律賓裔和太平洋島民）裡，有74.9%的學生與他人合住單人間，11.5%的學生住在臨時庇護所，情況不容樂觀。

Takahashi採訪的一位內陸帝國居民表示，在內陸地區，有20多戶的亞太裔家庭需要擠在一間單人房中。該受訪者還指出，許多亞太裔居民不願承認無家可歸的事實，因為他們與家人一起生活。Takahashi認為，亞太裔群體所面臨的無家可歸危機需要得到更多重視和支持。

Joyce Pisnanont是來自亞太裔美國人社區發展聯盟（National CAPACD）的人員。她指出，亞太裔群體被迫遷徙的風險高於其他族裔，且亞太裔支付的房租中位數高於全美中位數，這意味著亞太裔群體承擔著更大的租房壓力。她還指出，有部分亞太裔居民房租占其收入的80%，他們不得不透過削減飲食開銷來支付租金。

Pisnanont表示，儘管公眾印象裡亞太裔和遊民問題似乎相距較遠，但加州部分亞太裔群體面臨的貧窮和住房不穩定等問題不容忽視。她認為，增加可負擔房非常重要，這不僅包括建設新房，也可以通過舊房改造、開發附屬住宅單位（ADU）等方式來解決。Pisnanont同時指出，許多亞太裔居民英語水平有限，需要更多語言支援。在政策層面，Pisnanont認為應該增強對租客權益的保護；同時，政府應該確保住房和住房融資的公平性，讓被現有住房市場邊緣化的居民獲得更多安全且可負擔的住房機會。

Pisnanont說，「我們需要讓緊急租賃援助變成持久的計畫，同時，我們需要充足的資金保證低收入家庭不會將超過收入30%的錢用在租金上」。她還倡議，許多面向公眾的住房支持項目應該提供更多語種的支持。當一個項目的選民中說某種語言的人數超過1000人，或該語種在總服務人群的比例高於5%時，就應考慮提供該語言的支持性服務。