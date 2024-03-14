放棄高薪 高群從華爾街轉戰攀岩館

高群轉行創立洛杉磯室內攀岩館「Sender One Climbing」，她發現攀岩不僅幫助她克服體能挑戰，也助於面對生活中的困難。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯知名室內攀岩館「Sender One Climbing」創辦人高群（Alice Kao），原先在華爾街 工作，卻因一次失戀意外踏入攀岩世界，從此對攀岩產生濃厚興趣。她不惜放棄高薪工作，勇敢創業開設自己的攀岩館。

高群表示，她從洛杉磯加大 （UCLA）畢業後，曾獲得在華爾街銀行的工作，讓家人無比驕傲。然而，在經歷一次情感創傷後，她開始懷疑人生方向，這種內心的掙扎，促使她在2007年前往英國，尋求新的生活意義。在英國期間，高群首次接觸到室內攀岩運動，儘管最初對是否適合從事攀岩感到疑惑，但高群很快意識到，這項運動不僅能幫助她克服體能上的挑戰，還能幫助她面對和克服生活中的困難，包括走出失戀陰影並開始新生活。

在英國的生活中，高群不僅在攀岩中找到激情，還在一次生日派對上，遇見她未來的先生。當時高群的先生從哈佛大學法學院畢業，在洛杉磯市中心的律所擔任律師。因都喜歡攀岩，兩人在高群前往洛杉磯出差時，開始頻繁見面約會。2008年10月，高群在英國工作合約結束後，選擇搬回洛杉磯，與先生在當地攀岩中心時常相約攀岩，這也進一步加深兩人之間的感情，並最終步入婚姻殿堂。

出於對攀岩的熱愛，以及深思熟慮的思考，高群決定與丈夫及一位朋友共同創立攀岩館。然而，創業之路並不平坦。2011年創立「Sender One Climbing」後，高昂的初期投入成本，讓他們的手中的現金流面臨很大壓力。高群和她的丈夫，甚至賣掉房子，全力以赴投入其中。面對創業初期的不確定性和壓力，她依然堅持選擇。最終，她的辛勤工作和堅持不懈獲得回報，Sender One Climbing在社區中建立良好聲譽。

回想這一路上歷程，高群分享她和團隊所遇到的種種挑戰，包括如何吸引消費者注意、如何突破行業文化及性別限制。身為亞裔 女性創業者，在攀岩業界，她曾試著淡化身分和背景，希望能減少因偏見和障礙帶來的影響。

高群也表示，希望將這項運動轉化為一個探索自我與促進社區聯繫的平台。對高群而言，攀岩不僅是體育運動那麼簡單，它更是一個能夠讓人發掘自我潛力、在面對挑戰時建立深厚人際關係的舞台。這樣的理念，不僅指引她的攀岩館持續向前發展，也成為她設計社區活動時的核心價值。