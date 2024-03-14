奧運激勵 亞裔社區掀攀岩熱

攀岩運動在2020年成為奧運項目後，在亞裔社群中受到越來越多的關注和參與，現場也有不少初次體驗的華人民眾。（記者張庭瑜／攝影）

攀岩運動初期在亞裔 社區並不普及，主因文化差異和對該運動的認識局限。然而，隨著攀岩2020年正式列入奧運比賽項目，亞裔社區對攀岩的興趣和參與度顯著提高。更多的亞裔家長，開始支持並鼓勵孩子參與攀岩。室內攀岩館Sender One創辦人高群，也分享她從事該項運動的「攀岩」經歷。

高群表示，在2020年以前，參與攀岩運動的亞裔不多。直到被列入東京奧運 項目，才逐漸熱門起來。做為亞裔女性創業者，高群在創業過程中，面臨許多挑戰。她認為，很多女性可能因文化等原因，對能力缺乏足夠信心。通過她的經歷，高群希望鼓勵更多女性積極追求夢想，不受傳統性別角色限制。

高群回憶奶奶說過的話，當時奶奶認為，攀岩是男性和外國人的運動，會讓皮膚曬黑。當時社會對女性從事此類運動的偏見，可見一斑。

高群在面對偏見時，勇於克服內心恐懼和自我懷疑。她以實踐和堅持，逐步改變偏見，並在美國創業成功，為亞裔女性在攀岩領域發展，樹立榜樣。

近年來，高群創辦的「Sender One Climbing」，常做為奧運選手爭取參賽資格的預賽場地。「Sender One Climbing」還特別設立兒童專區，從小培養孩子對攀岩的興趣。高群認為，培養下一代的興趣，對推廣這項運動的整體發展很有意義。「小朋友們天生具有探索和攀爬本能，成人的角色，應該是支持和引導他們以安全方式探索攀岩，而不是對他們的好奇心加以限制。

Sender One也積極與教育機構合作，提供專為兒童設計的課程和活動，不僅教攀岩技能，更注重培養孩子的自信心、解決問題的能力和團隊精神。

在高群看來，無論攀岩還是其他任何形式的運動，進步始終來自一步一個腳印的累積。她認為，技能的提升不是一蹴而就，而是需要根據個人的目標設定和持之以恆努力。對那些希望達到更高水準的攀岩愛好者，高群建議除勤加練習外，還應注重體能訓練、合理的飲食及全面的身體健康，以此來全方位提升表現。