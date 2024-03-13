西科汶那遊園會 多族裔同樂

主舞台的舞龍表演。（吳桐淮提供）

洛杉磯縣西科汶那市第三屆迎春遊園會（West Covina Spring Festival）日前盛大舉辦。大批不同族裔民眾聚集在市中心的格蘭杜拉大道（Glendora Avenue），伴隨數場音樂會，享受春日氛圍下的吃喝玩樂。

遊園會為期兩天，從中午12時進行到晚8時。現場主舞台精彩表演涵蓋各族裔傳統文化，有舞龍舞獅、鼓舞、芭蕾舞、愛爾蘭舞、古典樂等。Queen Legion和Stone Soul兩隻樂隊，分別在兩天壓軸登場。活動還聚集各類美食和零售攤位，可供民眾享受饕餮盛宴和挑選心儀紀念品。

西科汶那副市長吳桐淮（Tony Wu）在現場與民眾熱烈互動，並幫助組織娛樂活動。他表示，自上任以來，就主張城市要多辦活動，讓不同族裔民眾可以享受城市資源，同時增加亞裔 文化在城市的能見度。華人 更應多走出去，多和社區聯繫，才能真正融入當地文化。這次活動匯集多族裔民眾，體現西科汶那市社區活動的多元。