洛城新語／特斯拉「客大欺店」的教訓

俗話說，「客大欺店，店大欺客」。電動車生產商特斯拉 (Tesla)這樣的大公司，無論作為「店」方還是「客」方，都是巨人一樣的存在。做為世界上最大的電動車廠商之一，特斯拉平時主要是充當「店」的一方，倒也沒聽說過什麼嚴重的欺客事件。但是偶爾做為「客」的一方，特斯拉在與一家普通得不能再普通的社區小食品店面前栽了跟頭，甚至要執行長馬斯克 親自出面滅火，以平息這場公關危機，挽救公司形象。

據媒體報導，聖荷西 一家小餅店The Giving Pies是一家典型的「老媽老爸」店(Mom and Pop Shop)，特色產品迷你派(mini pie)很受歡迎。今年情人節當天，這家小店接到一份特別訂單。特斯拉的一位女士打電話向The Giving Pies訂購2000個迷你派。後來又將訂單加倍。

對這樣的小店來說，無疑是一筆大生意，何況主顧是特斯拉。店方不敢怠慢，馬上購買足夠的食材，並推掉了其他訂單。但是沒想到特斯拉又無故取消了訂單。小店為此遭受慘重損失。

在特斯拉這種大公司眼裡，幾千元的小生意可能微不足道。但是對The Giving Pies這樣的小店，幾千元非同小可，甚至可能威脅到商店生存。

令人意想不到，特斯拉棄單事件經媒體曝光後，小店立即收到社區各界的支持。許多新老顧客紛紛上門光顧，力挺The Giving Pies。周末店裡排隊的顧客長龍一直排到店門外，甚至還有人從遙遠的歐洲通過Paypal給店主匯款，聖荷西市長馬漢和前市長李卡多也上門慰問。

一位顧客的話很有代表性：「我很難過店主損失了不少錢。我想讓她知道，作為一個社區，我們會盡可能地幫忙。」

與此同時，特斯拉成了社區公敵。許多民眾口誅筆伐，譴責這家電動車巨頭客大欺店，不正義。一時間，特斯拉形象大損，最終驚動了馬斯克本人。世界首富馬斯克不得不親自表態將妥善解決事件，並賠償小店損失。特斯拉還承諾，將再向The Giving Pies下兩張大訂單。

馬斯克讓特斯拉棄單事件終於有了比較完美的結局。事件讓馬斯克也讓所有人看到了社區的力量，也就是常說的「公道自在人心」。社群媒體又將這種力量放大，X平台老闆馬斯克對此可能更有體會。

社區雖然大都是普通人，他們之中可能沒有億萬富翁，但是他們對是非對錯有自己的標準。在別人有需要的時候挺身而出，是社區最可貴的價值。正如聖荷西市長馬漢所說，看到這麼多的社區支持，這才是真正的聖荷西。

相信馬斯克也從中學到了一課。生意無論大小，買賣雙方都是平等的，應該將心比心，以誠相待。每一張訂單背後都是活生生的人。無論店大欺客還是客大欺店， 都不可取。特斯拉棄單事件充分顯示，有了社區的支持，牧童大衛也能打敗巨人歌利亞。