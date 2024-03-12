加州迪士尼擬擴建 增身臨其境體驗

迪士尼的擴建計畫位於其橙縣安那罕的度假村，該提案尚在等待市府批准。（pexels）

迪士尼 計畫在未來40年內對橙縣安那罕（Anaheim）度假村進行擴建；不過，該提案仍需等待當地官員的批准。

新計畫不會擴大迪士尼在南加州 的490英畝的占地面積，也不會改變公司已獲得許可建設的內容。未來的遊樂設施和娛樂區可能被建在目前占地龐大的50英畝停車場上，並將迪士尼樂園的停車場搬遷。

迪士尼的目標是為遊客創造更加身臨其境的體驗，類似於2019年在加州開業的景點「星際大戰：銀河邊緣」（Star Wars: Galaxy's Edge) 。公司表示，目前尚不清楚哪些故事將成為擴建計畫的核心，但構想是創造像上海迪士尼「動物方城市」（Zootopia）這樣的樂園，讓遊客彷彿置身於電影場景中，探索充滿生機的動物大城市。

安那罕市規畫委員會定於3月11日審議迪士尼樂園的提案。該項目要求迪士尼在未來十年內對主題樂園 、住宿、娛樂和相關用途投資至少19億元，但在生效前仍需獲得市議會的批准。該提案詳細說明了官員希望如何更新和翻新迪士尼主題公園，包括在現有的490英畝占地面積內建造新的景點、商店和餐廳。

該提案將允許在迪士尼樂園大道西側的酒店旁建造主題樂園景點，並在Katella Avenue和Harbor Boulevard的「玩具總動員」停車場所在地點上建造景點、購物、餐飲和娛樂場所。

根據該市在Instagram上發布的消息，迪士尼樂園遠期計畫還將「擴大東部停車場，在主題樂園東北部新建停車場，並可能在Harbor大道和迪士尼樂園大道上建造一座人行天橋」。作為提案的一部分，這家娛樂巨頭還將從市政府購買位於度假村西側的長達1150呎的「魔法之路」。

迪士尼於2021年3月宣布了這項擴張計畫，並自2022年起舉辦了多次徵詢會議和活動。雖然迪士尼尚未正式宣布主題樂園擴建的具體方案，但許多迪士尼粉絲推測，迪士尼樂園可能會推出受「魔髮奇緣」（Tangled）、「冰雪奇緣」或「動物方城市」等啟發的主題園區。

這是自1990年代以來，迪士尼首次尋求對加州主題公園進行重大變革，當時該公司獲得了將其第一個公園轉建為度假中心的批准。後來又增加了第二個公園──迪士尼加州冒險樂園，以及一個名為「迪士尼市中心」的徒步購物和娛樂區。