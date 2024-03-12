我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

加州迪士尼擬擴建 增身臨其境體驗

橙縣訊
迪士尼的擴建計畫位於其橙縣安那罕的度假村，該提案尚在等待市府批准。（pexels）
迪士尼的擴建計畫位於其橙縣安那罕的度假村，該提案尚在等待市府批准。（pexels）

迪士尼計畫在未來40年內對橙縣安那罕（Anaheim）度假村進行擴建；不過，該提案仍需等待當地官員的批准。

新計畫不會擴大迪士尼在南加州的490英畝的占地面積，也不會改變公司已獲得許可建設的內容。未來的遊樂設施和娛樂區可能被建在目前占地龐大的50英畝停車場上，並將迪士尼樂園的停車場搬遷。

迪士尼的目標是為遊客創造更加身臨其境的體驗，類似於2019年在加州開業的景點「星際大戰：銀河邊緣」（Star Wars: Galaxy's Edge) 。公司表示，目前尚不清楚哪些故事將成為擴建計畫的核心，但構想是創造像上海迪士尼「動物方城市」（Zootopia）這樣的樂園，讓遊客彷彿置身於電影場景中，探索充滿生機的動物大城市。

安那罕市規畫委員會定於3月11日審議迪士尼樂園的提案。該項目要求迪士尼在未來十年內對主題樂園、住宿、娛樂和相關用途投資至少19億元，但在生效前仍需獲得市議會的批准。該提案詳細說明了官員希望如何更新和翻新迪士尼主題公園，包括在現有的490英畝占地面積內建造新的景點、商店和餐廳。

該提案將允許在迪士尼樂園大道西側的酒店旁建造主題樂園景點，並在Katella Avenue和Harbor Boulevard的「玩具總動員」停車場所在地點上建造景點、購物、餐飲和娛樂場所。

根據該市在Instagram上發布的消息，迪士尼樂園遠期計畫還將「擴大東部停車場，在主題樂園東北部新建停車場，並可能在Harbor大道和迪士尼樂園大道上建造一座人行天橋」。作為提案的一部分，這家娛樂巨頭還將從市政府購買位於度假村西側的長達1150呎的「魔法之路」。

迪士尼於2021年3月宣布了這項擴張計畫，並自2022年起舉辦了多次徵詢會議和活動。雖然迪士尼尚未正式宣布主題樂園擴建的具體方案，但許多迪士尼粉絲推測，迪士尼樂園可能會推出受「魔髮奇緣」（Tangled）、「冰雪奇緣」或「動物方城市」等啟發的主題園區。

這是自1990年代以來，迪士尼首次尋求對加州主題公園進行重大變革，當時該公司獲得了將其第一個公園轉建為度假中心的批准。後來又增加了第二個公園──迪士尼加州冒險樂園，以及一個名為「迪士尼市中心」的徒步購物和娛樂區。

迪士尼 加州 主題樂園

上一則

走私南加龜至中國 牟利250萬 香港男被起訴

下一則

加州發起對應阿茲海默症的新宣導活動

延伸閱讀

巡警局添新血 千人招募計畫有成

巡警局添新血 千人招募計畫有成
中加州日落奇觀

中加州日落奇觀
Magic Key年票 迪士尼重新開賣

Magic Key年票 迪士尼重新開賣
迪士尼開售年票Magic Key 這個套餐幾小時搶光

迪士尼開售年票Magic Key 這個套餐幾小時搶光
東京迪士尼最大主題園區「夢幻泉鄉」 重現冰雪王國

東京迪士尼最大主題園區「夢幻泉鄉」 重現冰雪王國
迪士尼攻印度市場出招：攜手信實在當地創建85億美元媒體巨擘

迪士尼攻印度市場出招：攜手信實在當地創建85億美元媒體巨擘

熱門新聞

爾灣市某Trader Joe’s上架一整車的迷你環保袋，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子。（視頻截圖）

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

2024-03-09 17:37
中餐館女主人海倫以罵顧客出名。（截取抖音視頻）

中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」

2024-03-06 18:41
本案訴狀。（取自法院）

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

2024-03-04 14:42
洛杉磯縣高等法院近日對一場長達20年的爭產案作出裁定，該案100億美元的判決金額使之成為洛杉磯縣歷史上最大的判決之一。（取自Pexels）

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

2024-03-10 15:20
該男子淡定自若進入商店，並偷走商品。（聖塔安那警察局提供）

南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全

2024-03-10 19:02
23歲的橙縣華裔男子胡蘇祺，目前失蹤已經48小時。圖右為他失蹤前所駕駛的摩托車。（Joe提供）

華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常

2024-03-05 15:36

超人氣

更多 >
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕
誰有資格領？簡介社安局的5種福利

誰有資格領？簡介社安局的5種福利