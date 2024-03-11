1句話唬住安保盤查 橙縣商場搶嫌輕鬆「零元購」逃離

該男子淡定自若進入商店，並偷走商品。（圖／聖塔安那警察局提供）

橙縣 聖塔安那（Santa Ana）警局正在尋找一名從梅西百貨 (Macy's )偷走大量商品的男嫌。這名嫌犯不動聲色地進入商店「零元購」，並且在逃離時，僅憑一句話就輕鬆唬住商場安保的盤查，大搖大擺離開商店。

視頻來源：聖塔安那警察局

聖塔安那警局稱，這起「零元購」發生在2023年12月15日，位於聖塔安那Mainplace購物中心的梅西百貨。監控畫面顯示，男嫌進入商店，將幾件香水放入一個大的透明垃圾袋中。他試圖離開商店時，曾被保全攔住。

警方稱，當時嫌犯威脅警衛，稱他有槍枝，同時假裝要從腰帶中掏出武器。警方表示，嫌犯通過這招，成功唬住商場警衛並逃離。他帶走的商品，價值約1200元。

這已經不是該商圈第一次遭遇「零元購」。2023年6月，兩名男子進入MainPlace購物中心的一家商店，試圖偷走價值超過2700元的寶可夢卡，但被員工發現；雙方發生爭鬥，商品成功被要回，但嫌犯逃之夭夭。

根據警方描述，本次「零元購」的嫌犯，是一名30多歲的西裔男子，他作案時身穿黑色夾克、白色襯衫和黑色褲子。警方發布商店監控拍下的影像，希望有人能認出這名男子。

任何了解此案信息的人，請致電714-245-8351聯繫聖塔安那警局警探Engle，或發送電子郵件至[email protected]。