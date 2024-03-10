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魏德聖「816/BIG」首映 講癌童故事

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
民眾在放映後購買電影海報和T恤，並排隊等待與魏德聖合影。（記者張庭瑜/攝影）
民眾在放映後購買電影海報和T恤，並排隊等待與魏德聖合影。（記者張庭瑜/攝影）

曾執導多部賣座大片「賽德克巴萊」、「海角七號」等片的著名台灣導演魏德聖，近日推出新作「816/BIG」9日在洛杉磯縣蒙羅維亞（Monrovia） look 影院首映，吸引超過200觀眾。該片以兒童癌症為主題，透過六位癌症兒童的相遇與互助及勇敢面對疾病的過程，傳達出「Being Is Gift」的深刻信息，展現了生命的脆弱與堅強。

電影故事的靈感來源於魏德聖多年前在一部電視紀錄片中，訪問的一位截肢康復的癌症童，其樂觀的生活態度給予導演極大的震撼與啟發，促使他決定將這個久藏於心的故事搬上大銀幕。影片通過描繪來自不同社會階層家庭的六個孩子，在同一間兒童癌症病房中的相遇與相互扶持，打破了人們對於兒童癌病房的刻板印象，並試圖以明亮的畫面和輕鬆的劇情帶領觀眾重新體會生命的美好。而影片深刻的主題和感人的劇情，觸動了許多觀眾的心弦，不少民眾在觀影過程中被其中的情感深度所感動，甚至流下了眼淚。

主要演員群包括曾沛慈、馬志翔、鄭人碩、田中千繪與范逸臣等人，共21位演員共同參與，戲中展現豐富的故事線和演技挑戰。導演魏德聖表示，孩子們自然的反應和本色演出讓劇情更加生動有趣，令他對拍攝成果相當滿意。

即便面對起初不如預期的票房反應，魏德聖仍保持樂觀，隨著口碑的傳播，越來越多的人開始支持這部電影，透過包場的方式，讓更多的觀眾有機會進入電影院感受這部作品的魔力。對魏德聖來說，這不僅是一場對於創作的堅持，也是對於生命意義的深刻探索。

影片放映後，觀眾更在場外購買印有「816『BIG』」字樣的T恤、海報和餅乾等紀念品，並與魏德聖簽名和合影，也顯示這部作品在觀眾心中留下的深刻印象及對魏德聖的喜歡。

放映結束後的問答時間吸引許多民眾踴躍參與，民眾們積極提出各種問題。（記者張庭瑜/...
放映結束後的問答時間吸引許多民眾踴躍參與，民眾們積極提出各種問題。（記者張庭瑜/攝影）
台灣會館執行長林榮松（左）特別到場支持，並與魏德聖導演（右）合影。（記者張庭瑜╱...
台灣會館執行長林榮松（左）特別到場支持，並與魏德聖導演（右）合影。（記者張庭瑜╱攝影）
放映活動中，導演魏德聖及觀眾全體大合影。（記者張庭瑜/攝影）
放映活動中，導演魏德聖及觀眾全體大合影。（記者張庭瑜/攝影）

癌症 電影院 洛杉磯

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