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探討台灣 紀錄片「金門」入圍奧斯卡

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
簡德源（中）和江松長（右）表示，期待透過紀錄短片「金門」，能夠促進世界對台灣豐富文化和複雜歷史的理解和關注。（記者張庭瑜╱攝影）
簡德源（中）和江松長（右）表示，期待透過紀錄短片「金門」，能夠促進世界對台灣豐富文化和複雜歷史的理解和關注。（記者張庭瑜╱攝影）

96屆奧斯卡獎將於今(10)日在洛杉磯舉行頒獎典禮，台灣影視界再度獲得國際矚目。自2001年李安導演的「臥虎藏龍」榮獲最佳外語片以來，時隔23年再度有台灣影片「金門」獲最佳紀錄短片提名。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院於8日特別為「金門」團隊舉辦記者見面會，該片透過個人視角探討金門島的日常與歷史，呈現台灣與中國間的複雜關係。導演表示，希望透過本片傳達人們的生活感受與情感體驗，而非僅聚焦地緣政治，也讓世界透過影像更加了解台灣。

台灣書院主任簡德源表示，文化部的「黑潮計畫」也是拓展台灣影視音產業國際市場的重要推手之一。而奧斯卡金像獎作為全球影視圈最重要的獎項之一，台灣電影睽違23年再次入圍，不僅獲得國際肯定，也展現台灣豐富的創作能量，他高度期待「金門」能獲獎。

由江松長導演的約19分鐘的紀錄短片「金門」，以第一人稱視角拍攝，講述位於台灣與中國之間的金門的特殊地位。影片透過遊客和當地居民的日常生活，以及江導演父親在金門服役的回憶，探討島上不安的和平，反思台灣、金門與中國之間的關係和矛盾情感。該片在「紐約時報」（New York Times）的Op-Docs平台播出後，觀看人次已突破32萬，引起國際觀眾的廣泛迴響和共鳴。

江松長表示，他希望透過「金門」將台灣的故事傳達給全世界，並希望這部作品能激發國際觀眾對台灣的好奇心，讓更多人解台灣。

紀錄短片「金門」獲第96屆奧斯卡提名，導演江松長與團隊透過此作探討金門的獨特地位...
紀錄短片「金門」獲第96屆奧斯卡提名，導演江松長與團隊透過此作探討金門的獨特地位與台灣的多元文化。（記者張庭瑜╱攝影）

奧斯卡獎 洛杉磯 紐約時報

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