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南加州六通拳總會45周年 地方政要齊聚慶賀

洛杉磯縣訊
南加州六通拳總會慶祝成立45周年暨春節聯歡。（受訪者提供）
南加州六通拳總會慶祝成立45周年暨春節聯歡。（受訪者提供）

南加州世界六通拳總會為慶祝成立45周年暨春節聯歡，2月29日在蒙特利公園市舉行。蒙市議員饒影凡、前市長陳贊新等250人共襄盛會，場面熱鬧溫馨。

六通拳始創者何瓊於1979年定居洛杉磯，開始傳授六通拳運動。何瓊表示，六通拳不是功夫，是一種強身健體的運動，能發揮物理治療及調節新陳代謝的作用。因為許多人練習後感到受益，他盡力在美國推廣。何瓊以洛杉磯為起點，然後向其他地區推廣；除美國總會，先後在加拿大、新加坡、馬來西亞、法國、澳洲、日本等國家設有分會，曾多次到中國各省市進行培訓交流。

總會長林賢青表示，為方便拳友練習，該會在南加地區的蒙市巴恩斯公園、蒙市Sierra Vista公園、阿市Almansor公園、羅斯密市公園等地都有教練指導拳友，她衷心感謝多位教練長年累月服務各拳友。

活動中，林賢青與創會會長暨教練劉陳月群帶領會員進行六通拳示範及歌舞表演，陳燦培則表演魔術，贏得台下觀眾的熱烈掌聲。

蒙市議員饒影凡、前市長陳贊新、華埠服務中心首席執行長伍競群、加聯醫療網首席行政長楊懷週 、僑務委員李健民、僑界魔術師暨廣府人聯誼會顧問陳燦培、廣府人聯誼會監事長譚瑞進、影星張宇基、世界廣東同鄉會婦女部主任謝寶仲等出席盛會。

南加 洛杉磯 蒙特利公園市

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