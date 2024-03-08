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銅竊盜猖獗 破壞Metrolink運行

編譯陳盈霖／綜合報導
銅是鐵路信號燈不可或缺的材料。（KTLA 5）
銅是鐵路信號燈不可或缺的材料。（KTLA 5）

KTLA 5電視台報導，過去幾年來，南加州銅竊盜案日益嚴重，最大受害者之一，是大都會鐵路（Metrolinke）系統，其軌道、信號閘口等服務範圍橫跨洛縣、橙縣、河濱、聖伯納汀諾、范杜拉與聖地牙哥等縣，超過540哩。

銅線可在安全的房屋內和電線桿中找到，但最大的目標是沿著軌道本身的電線。Metrolink表示，在軌道間任何電線損毀或偷竊，可能導致系統問題，影響火車與一般車輛交通安全。替大都會鐵路系統提供服務的洛縣警局官員沙希樂（Abi Ben-Sahile）說，竊賊將銅出售給當地回收中心，好快速取得現金。

Metrolink首席副營運長卡拉斯克羅（Luis Carrasquero）表示，銅線用於各種鐵路系統，如交叉口、信號燈等，它們是火車信號燈運行不可或缺的一部分，當銅線被破壞或被偷竊時，可能產生火車延誤、車輛交通影響等連鎖效應。

銅線還被用於偵測火車移動，進而啟動鐵路閘口，若偵測到訊號系統損壞嚴重，Metrolink需重新鑑定、測試系統，確保符合規定才能正常運行。共享軌道的Amtrak與貨運營運商聯合太平洋公司（Union Pacific）和BNSF等列車也會被迫等待維修結束，導致大規模服務中斷。此外，停用的鐵道十字路口，還可能導致駕駛試圖從閘臂下方駛過，違法又危險。

沙希樂說，這些竊盜有其隨機性，他們不太可能每隔十至20呎就派一名警察尋找電線盜竊行為，只能增加受影響地區的巡邏。「我們正提高回收中心意識，提醒他們燒毀的銅線，銅線外殼被燒掉等都不是正常現象。」小偷偷竊價值超過900元物品可能判重刑，回收中心購買被盜材料，可能面臨入獄或吊銷營業執照風險。

任何目擊鐵道可疑行為，或懷疑回收中心正購買被盜的銅者可撥打866-640-5190。

南加州銅竊盜猖獗，影響Metrolink運行。（KTLA 5）
南加州銅竊盜猖獗，影響Metrolink運行。（KTLA 5）

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