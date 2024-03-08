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喜瑞都社區學院 慶元宵體驗文化

洛杉磯訊

洛杉磯縣喜瑞都社區學院(Cerritos College)5日舉辦元宵節慶典活動，該校理事會主席長劉昕，邀請該校線上學生華語課程，以及將在6月前往台灣學習語言和體驗文化的學生們，共同慶祝元宵節並了解中華文化。活動座無虛席，部分學生甚至願意站著參與，顯示對中華文化的高度興趣。

喜瑞都社區學院與台北市教育局、台北市立大學合作，開設為期七周、每周一次的線上實用華語課程，僅收費30元。在張于忻教授帶領下，學生們不僅學習基礎中文，更通過一對一或一對二的口語練習，得到寶貴的使用中文經驗。最後一堂課5日舉辦，由潘意玲、林慧懿、葉百合三位教師聯合主講。

喜瑞都社區學院計畫於2024年夏季，舉辦台灣華語遊學營，將有45名學生分別前往靜宜大學和致理科技大學學習華語並體驗台灣文化。

劉昕表示，本次元宵節慶祝活動及華語課程成功舉辦，得益於台北市教育局、台北市立大學華語文團隊的支持，以及經文處教育組李政翰組長努力。

喜瑞都社區學院將於3月19日至4月23日開設下一期線上華語課程，並於4月23日舉辦有關端午節龍舟的文化課。學院歡迎南加所有居民參加，開放報名渠道包括電話562-467-5050和電子郵件[email protected]

左起分別為葉百合、洛僑中心副主任方瓊逸、主任陳敏永、劉昕、潘意玲一同慶祝參與元宵...
左起分別為葉百合、洛僑中心副主任方瓊逸、主任陳敏永、劉昕、潘意玲一同慶祝參與元宵節慶祝活動。（劉昕提供）

喜瑞都 元宵節 教育局

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